La notte nel cuore, anticipazioni 9 settembre: Melek è incinta di Cihan, Gurcan muore

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 9 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Gli spettatori potranno assistere a tre nuovi episodi della serie. La trama sarà ricca di colpi di scena. Melek svelerà di essere incinta. Aspetta un figlio da Cihan, ma non vuole avere a che fare con lui. Gurcan muore. Vediamo i dettagli della trama della soap turca.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 9 settembre

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 9 settembre. Sumru, con l'aiuto di Tahsin, riesce ad andare a trovare Melek che è ancora in carcere. Madre e figlia si confortano l'un l'altra cercando sollievo al loro dolore. Dopo la visita della madre, Melek riceve anche quella del fratello Nuh a cui rivela di essere incinta. Inizialmente, Nuh è furioso, ma la sorella è decisa a tenere il bambino e allora anche l'uomo si placa e le promette che le starà sempre accanto. Bunyamin viene a sapere per caso della gravidanza di Melek e corre a dirlo a Cihan. Cihan è ancora innamorato di Melek e quando scopre che la donna aspetta un figlio da lui, si reca dal procuratore, ritratta la sua deposizione e la scagiona. Così, finalmente Melek esce di prigione. Samet è furioso con Cihan.

Melek respinge Cihan, Sevilay chiede il divorzio

Cihan, dopo la scarcerazione di Melek, corre da lei ma la donna lo respinge e si dice pentita di essersi fidata di lui. Cihan torna alla villa dove Sevilay gli comunica di avere presentato i documenti necessari per la richiesta di divorzio. Gurcan continua a fare pressioni a Sumru perché ceda al suo corteggiamento. I due hanno una colluttazione. Lei lo spinge e lui cade, batte la testa e muore. Nuh ascolta di nascosto una conversazione in cui Sumru racconta di avere subito violenze dal padre dei gemelli. Cihan esprime a Melek il suo risentimento per avergli nascosto la gravidanza.