La notte nel cuore, anticipazioni 7 settembre: Nuh prende la gestione dell’hotel, Malek resta in carcere

Le anticipazioni e la trama della nuova puntata de La notte nel cuore di domenica 7 settembre 2025, in programma alle 21:40 su Canale5. Ecco cosa succederà nel prossimo appuntamento.
A cura di Ilaria Costabile
Domenica 7 settembre 2025, a partire dalle ore 21.40, Canale 5 trasmetterà un nuovo emozionante appuntamento con La notte nel cuore, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano con le sue storie e i suoi continui colpi di scena. Con protagonisti Aras Aydin e Hafsanur Sancaktutan, la storia ruota attorno alla travagliata vicenda di due gemelli, Melek e Nuh, separati alla nascita e uniti dalla ricerca della verità sulla propria madre biologica

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 7 settembre

Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 7 settembre, la famiglia Sandalan dovrà tener conto di cosa accadrà a seguito dell'alleanza con Tahsin. Loro, infatti, speravano che l'uomo potesse aiutarli con i debiti che li attanagliano, ma non dovranno ricredersi. In realtà lui non aspetta altro che vendicarsi di Samet e affida a Nuh un ruolo importante nei suoi affari. Nuh sarà il nuovo responsabile dell'hotel e deciderà di allontanare Samet, Esat e Cihan dall'albergo. Sevilay non può che essere felice di questo salto e condivide il suo entusiasmo con Hikmet.

Melek resta in carcere dopo la testimonianza di Cihan

Nuovi dettagli emergono sulla madre e la nonna dei gemelli Nuh e Melek. Intanto Nihayet confiderà a Sumru di non sostenere più il dolore causato da Hikmet e presto si vendicherà di lei. Melek, invece, dovrà affrontare una situazione ancor più complicata. In tribunale si terrà l'udienza dopo l'episodio con Cihan che, una volta giunto davanti al giudice, non esiterà a confermare che sia stata proprio lei a sparargli. Dopo aver testimoniato, quindi, è impossibile che Melek possa essere rilasciato e, infatti, resterà ancora in carcere. Nuh, non riesce a credere a quanto stia succedendo, e si dispera pensando a cosa accadrà a sua sorella gemella.

