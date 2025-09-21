La notte nel cuore, anticipazioni 28 settembre: Melek in pericolo di vita, Cihan trova Esat

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 28 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Nei nuovi episodi in prima serata Nuh e Sevilay saranno in grave pericolo: la loro macchina si bloccherà sull'orlo di un burrone. Nel frattempo Cihan non si farà scrupoli pur di incastrare Esat e, infatti, una volta a scovato il suo nascondiglio, chiederà ai suoi uomini di poterlo fermare. La trama della prossima puntata.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 28 settembre

Stando alle anticipazioni della puntata di domenica 28 settembre de La notte nel cuore, Sevilay stabilitosi a casa di Tahsin insieme a Nuh e Melek, riuscirà a trovare quella tranquillità tanto agognata. I problemi, però, stanno per arrivare. Melek deve sottoporsi ad un controllo ginecologico per controllare che la gravidanza stia andando per il meglio e Sevilay decide di accompagnarla, dicendosi pronta a restare al suo fianco qualunque cosa accada. Le due, però, dovranno affrontare un momento affatto semplice in cui le loro vite rischiano di essere spezzate da un momento all'altro. Si trovano, infatti, intrappolate nella loro macchina mentre si trovano quasi in bilico sull'orlo di un precipizio. Terrorizzate non sanno cosa fare, dal momento che ogni minimo movimento potrebbe essere per loro letale.

Cihan riesce a trovare il nascondiglio di Esat e porta avanti il suo piano

Nel frattempo, la rabbia e la sete di vendetta di Cihan non si placano ed è disposto a qualsiasi cosa pur di trovare il nascondiglio in cui si è rifugiato Esat. Per prima cosa, quindi, decide di rendergli inaccessibile sia il conto bancario che la carta di credito, con questo piano, infatti, è certo di poterlo incastrare. Non passa tempo che il posto in cui si nasconde Esat viene scoperto e Cihan non perde occasione per informare i suoi uomini, ordinandogli intervenire e braccarlo.