La notte nel cuore, anticipazioni 14 settembre: Melek incinta dice addio a Cihan, lui implora perdono

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 14 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Nei nuovi episodi in prima serata, Melek e Cihan avranno una terribile lite. L'uomo, pentito, implorerà perdono, ma alla fine Melek preferirà dirgli addio, impedendogli di essere un padre per il bebè che aspetta. Nuh e Sevilay fuggono insieme. Harika, Esat e Hikmet decidono di unire le forze per strappare Sevilay a Nuh.

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 14 settembre. Nuh ascolta una conversazione in cui la madre racconta l'aggressione subita dal padre dei gemelli. A questo punto, si riavvicina a lei. Cihan è furioso. Non accetta che Melek gli abbia nascosto di aspettare un figlio da lui. Intanto, Sumru è decisa a rendere pubblico ciò che sta succedendo. Quindi convoca una conferenza stampa e spiega passo passo il complotto di Hikmet di cui è stata vittima. Inoltre, rivela che Samet è il padre biologico di Harika e fornisce ai giornalisti il risultato del test del DNA. Durante la riunione del consiglio, emerge una sorprendente scoperta. Le azioni di Sumru sono state trasferite a Hikmet. Non c'è altra soluzione: l'albergo finisce nelle mani di un acquirente straniero.

Melek dice addio a Cihan, Sevilay e Nuh fuggono insieme

Mentre Irade Salimova, l'acquirente dell'albergo, sta per firmare il contratto, Nuh irrompe e fa saltare la trattativa. Melek sembra cambiare idea su Cihan. Tenta di riavvicinarsi a lui anche in vista della nascita del bebè. L'uomo, tuttavia, la tratta con freddezza e Melek, infastidita, gli dice di dimenticarsi del loro bambino. Cihan rimane profondamente colpito dalla lite avuta con Melek, tanto da avere degli incubi. Capisce di avere sbagliato a trattarla così e quindi la implora di perdonarlo. Sostiene di essere pronto ad avere un chiarimento anche con Nuh. Quando, però, Melek menziona Tahsin, Cihan dimostra di non volere fare un passo indietro su questo. Melek si convince che Cihan non sia sincero e gli dice addio. Nuh e Sevilay fuggono insieme. Harika, Esat e Hikmet decidono di unire le forze per strappare Sevilay a Nuh.