Serie e Fiction
La notte nel cuore, anticipazioni 14 ottobre: Tahsin scompare poi viene ritrovato sanguinante e in fin di vita

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 14 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Tahsin scomparirà, poi sarà ritrovato in fin di vita. Sumru darà la colpa al suo ex marito Samet.
A cura di Daniela Seclì
Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 14 ottobre. Non mancheranno i colpi di scena. Quando finalmente Tahsin sembrerà pronto a fare pace con i Sansalan, scomparirà nel nulla. Verrà ritrovato in un bosco, ferito da un'arma da fuoco. Sumru darà la colpa al suo ex marito Samet. Tutti i dettagli dei prossimi episodi, in onda alle ore 21:20 su Canale5.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 14 ottobre

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 14 ottobre. Harika aggredisce Esma in ospedale. Cihan interviene e difende la domestica. Melek e Cihan prendono una importante decisione. Intendono affrontare le rispettive famiglie per chiedere loro di concedere una tregua. Tahsin è pronto a fare un passo nei confronti dei Sansalan. A questo punto parla con Nuh, Melek, Sevilay e Sumru perché intende conoscere la loro opinione sulla possibilità di instaurare questa pace. Tutti sono d'accordo a mettere finalmente fine alla guerra con i Sansalan.

Tahsin ritrovato nel bosco, è gravemente ferito

Tahsin, prima di fare pace con la famiglia Sansalan, chiede che ci sia il divorzio tra Sumru e Samet e quest'ultimo accetta di firmare. Dal canto loro, i Sansalan resteranno proprietari della villa. Per siglare la pace, organizzano una cena, ma Tahsin non si presenta. Nuh riceve una telefonata e riceve delle notizie terribili. Serhan, infatti, gli fa sapere che è stata trovata l'auto di Tahsin. Ci sono tre fori di proiettile e tracce di sangue. Tahsin sembra scomparso, ma il contesto fa temere il peggio. Sumru, sconvolta, accusa l'ex marito. Cihan si dice pronto a collaborare con la polizia. Dopo alcune ore, un po' di sollievo. Tahsin viene ritrovato nel bosco. È vivo, ma gravemente ferito. In ospedale lo operano d'urgenza, rimuovendo il proiettile che lo ha colpito. Una lacerazione al polmone, tuttavia, rende la sua situazione molto delicata. Tahsin lotta tra la vita e la morte.

Serie Tv e Fiction
Serie e Fiction
