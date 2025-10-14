La notte nel cuore, anticipazioni domenica 19 ottobre: Cihan scopre la verità sul sicario di Tahsin, Sehrat si pente

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 19 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Le bugie, la gelosia e i sospetti continueranno a sconvolgere gli equilibri della famiglia di Cihan, mentre nuovi segreti emergeranno a complicare ulteriormente le relazioni tra i protagonisti. Cosa succederà nella prossima puntata.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 19 ottobre

Il primo grande momento delle nuove puntate sarà l’incontro segreto tra Hikmet e Nihal, la moglie dell’ex proprietario del negozio di tappeti. L’uomo, spinto dal desiderio di vendetta e dalla volontà di distruggere Sumru, le farà credere che sia stata proprio Sumru a uccidere Gurcan. Un’accusa pesantissima che, seppur priva di prove, innescherà una reazione a catena. Convinta dalle parole di Hikmet, Nihal deciderà di contattare la polizia e rilasciare una dichiarazione pubblica ai giornalisti, puntando il dito contro Sumru. L’intervista diventerà rapidamente uno scandalo mediatico, mettendo la donna al centro di un caso di cronaca. Ma Sumru non starà a guardare: irromperà durante l’intervista, interrompendola davanti alle telecamere e provocando una scena che lascerà tutti senza parole.

Cihan scopre la verità sul sicario di Tahsin

Parallelamente, un’altra miccia è pronta a esplodere. Nuh, armato di pistola, decide di dichiarare guerra a Cihan e alla sua famiglia, convinto di dover difendere il proprio onore. La situazione degenererà rapidamente: l’uomo perderà il controllo e finirà per litigare con Nazim, spinto da una gelosia crescente nei confronti di Sevilay. Lo scontro tra i due culminerà in un gesto violento — Nuh colpirà Nazim — aprendo un nuovo fronte di tensione che metterà a rischio l’equilibrio già fragile del gruppo.

Nel frattempo, Cihan fa una scoperta scioccante. Indagando sull’attentato a Tahsin, scoprirà che Samet aveva effettivamente assoldato un sicario per eliminarlo. Tuttavia, il colpo di scena arriva quando emerge che a sparare non è stato l’uomo scelto da Samet, ma un altro killer, ancora senza identità. Una verità parziale che lascia aperte molte domande: chi si nasconde dietro il secondo attentatore? E soprattutto, perché? Quando tutto sembra perduto, Tahsin si risveglia in ospedale. Ancora debole, ma lucido, chiede a tutti di non agire d’impulso, raccomandando di aspettare finché non sarà certo che Samet sia davvero il mandante del tentato omicidio. Il suo ritorno a casa riaccende la speranza, ma anche le tensioni, perché i sospetti continuano a pesare su molti membri della famiglia.

Serhat e il tè avvelenato

Tra i momenti più drammatici delle prossime puntate, ci sarà quello che vede protagonista Serhat, fedele servitore di Tahsin. In un gesto estremo, l’uomo prepara un tè avvelenato per il suo padrone, probabilmente su ordine di qualcuno che vuole mettere definitivamente fine alla sua vita. Ma, proprio nel momento decisivo, Serhat si lascia travolgere dai sensi di colpa: non riesce a portare a termine il piano e, rimasto solo, scoppia in lacrime.