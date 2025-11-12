La notte nel cuore, anticipazioni domenica 16 novembre: Cihan sfida Hikmet che gli chiede 5 milioni di dollari

Le anticipazioni de La notte nel cuore del 16 novembre. Cihan sarà costretto a fare i conti con la persona che meno avrebbe voluto affrontare: sua zia Hikmet.

La notte nel cuore torna domenica 16 novembre su Canale 5 dopo l'appuntamento straordinario di stasera, 12 novembre, a causa di un cambio di programmazione dell'ultimo minuto. Tra rivelazioni inaspettate e tensioni familiari pronte a esplodere, Cihan sarà costretto a fare i conti con la persona che meno avrebbe voluto affrontare: sua zia Hikmet.

Anticipazioni puntata de La notte nel cuore del 16 novembre

Nella nuova puntata di domenica, Cihan scopre che sua zia Hikmet è diventata la tutrice legale di Samet. Una decisione che lo destabilizza profondamente e che lo spinge a intervenire di persona. Senza perdere tempo, l’uomo si reca alla villa di famiglia, deciso a chiarire la questione una volta per tutte. Ma ad attenderlo non c’è solo Hikmet: con lei c’è anche Halil, e la tensione tra i tre si percepisce fin dal primo sguardo. Cihan, sempre più esasperato, chiede alla zia di uscire e la affronta direttamente. Vuole che rinunci alla tutela di Samet, ma la risposta di Hikmet è tutt’altro che conciliante.

La richiesta in denaro di Hikmet

La donna accetta di revocare la tutela solo in cambio di un edificio commerciale e cinque milioni di dollari. Una richiesta tanto assurda quanto calcolata, che mette Cihan con le spalle al muro. L'uomo si confida con Tahsin, che prevedendo che la situazione potrebbe degenerare, incarica Tufan di tenere sotto controllo i movimenti aziendali e le operazioni economiche, ignaro che lo stesso Tufan è in combutta proprio con Hikmet. È l’inizio di un nuovo intrigo, in cui fidarsi di qualcuno sembra diventare sempre più difficile. Nel frattempo, attesi anche nuovi sviluppi nel rapporto tra Sevilay e Harika. Il rapporto tra le due ragazze era già incrinato da tempo, ma nella puntata in onda il 12 novembre la situazione era degenerata al punto da farle arrivare a uno scontro fisico. Come si evolverà la loro storia?