Salta lo show Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5 stasera: perché slitta e quando andrà in onda

Slitta lo show Gigi e Vanessa-Insieme su Canale 5. La trasmissione con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, previsto per mercoledì 12 novembre, andrà in onda la prossima settimana: i motivi dello slittamento e cosa andrà in onda stasera.

Sarebbe dovuto andare in onda stasera, mercoledì 12 novembre, lo show in prima serata su Canale 5 "Gigi e Vanessa-Insieme" che vedeva nuovamente sul palco l'uno accanto all'altra Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, ma la messa in onda è stata spostata alla prossima settimana. Una decisione last minute presa dai piani alti Mediaset, probabilmente per dare maggiore risonanza allo show che, infatti, avrebbe avuto contro il match tra Sinner e il tennista tedesco Zverev.

I motivi dello slittamento di Gigi e Vanessa-Insieme

Non è chiaro se la motivazione dello slittamento sia da addurre, davvero, alla diretta a partire dalle 20:30 su Rai2 e Sky Sport del match che vedrà scontrarsi Jannik Sinner, il campione del mondo, con l'atleta tedesco Zverev durante le ATP Finals a Torino. Senza dubbio l'incontro avrebbe portato via una certa fetta di pubblico e, quindi, si è pensato di non bruciare una prima serata potenzialmente forte, per spostarla alla prossima settimana. L'appuntamento, infatti, è previsto per mercoledì 19 novembre su Canale 5. Il giorno designato per la coppia, infatti, sarà a metà settimana, per tre serate evento. L'attrice e conduttrice torna insieme al cantante partenopeo per allietare il pubblico Mediaset con uno show in piena regola, con musica, momenti di leggerezza e racconti che attingono dal mondo dello spettacolo, del cinema, per costruire una serata all'insegna della spensieratezza e dell'amicizia, quella che lega i due protagonisti dello show.

Cosa andrà in onda al posto dello show

Dopo il cambio di programmazione improvviso, Mediaset è subito corsa ai ripari e al posto dello show con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ha riproposto uno dei titoli più amati del palinsesto, ovvero la fiction turca La Notte nel cuore. La soap appassiona il pubblico, quindi rappresenta una garanzia per la rete che, almeno, si assicura una certa presenza davanti alla tv.