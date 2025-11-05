Ascolti tv 4 novembre: la sfida tra Belve, Montalbano e La notte nel cuore. I dati di Affari Tuoi e La Ruota

Tutti i dati Auditel di ieri, martedì 4 novembre 2025: la sfida della prima serata tra Belve, su Rai 2, Il Commissario Montalbano su Rai 1 e La notte nel cuore su Canale5 e i dati dello scontro dell’access prime time, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A occupare la sfida degli ascolti tv nella prima serata di martedì 5 novembre 2025 è stato il secondo scontro tra Belve, in onda su Rai 2, e La notte nel cuore, la soap opera turca in onda su Canale5. Francesca Fagnani con i suoi ospiti – Iva Zanicchi, Adriano Pappalardo e Irene Pivetti – e la partecipazione di Maria De Filippi, ha regalato una nuova serata di intrattenimento ai telespettatori: ha raggiunto, infatti, x spettatori pari a uno share del %. Il Commissario Montalbano, che una settimana fa superò la concorrenza in termini di dati auditel, andato in onda con una nuova puntata in replica – Il campo del vasaio – dopo La forza che ci unisce, la serata evento organizzata per celebrare le Forze Armate, ha registrato x spettatori pari a uno share del %. X spettatori, pari allo share del %, è il dato raggiunto dalla famosa soap Mediaset, in onda su Canale5. Ad aggiudicarsi il podio di programma più visto della serata ieri sera, è x.

Spazio anche alle altre reti generaliste che hanno offerto ai spettatori informazione, intrattenimento e approfondimenti. Su Rai 3 Amore Criminale con Veronica Pivetti ha registrato x spettatori pari a uno share del %. I servizi de Le Iene Show sono stati seguiti da x spettatori pari a uno share del %. Su Rete4 è andata in onda una nuova puntata di È sempre cartabianca, con Bianca Berlingue, che ha totalizzato x spettatori pari a uno share del %. Di Martedì su La7 è stato seguito da x spettatori pari a uno share del %.

La sfida dell'access prime time

La sfida più attesa resta ancora quella dell'access prime time, quella che vede scontrarsi ogni sera Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 1 è stato seguito ieri sera da x spettatori pari a uno share del %. Quello di Gerry Scotti in onda su Canale5 ha raggiunto invece x spettatori pari a uno share del %.