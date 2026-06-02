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Ascolti tv di ieri 1 giugno: vince la replica di Ulisse su Rai 1 (16.4%) e batte il finale de “I Cesaroni” (16.3%)

Agli ascolti tv del 1° giugno vince Alberto Angela con la replica di “Ulisse” su Rai 1 e batte il finale de “I Cesaroni” su Canale 5. Nell’access prime time si rinnova il duello tra De Martino e Gerry Scotti.
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A cura di Eleonora D'Amore
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Gli ascolti tv della serata di ieri, lunedì 1 giugno 2026. Ha vinto la replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai1 con 2.214.000 spettatori pari al 16.4% di share e l'ultima puntata de I Cesaroni – Il Ritorno su Canale 5 totalizza 2.186.000 spettatori con uno share del 16.3%. I risultati di Quarta Repubblica su Rete 4 con 803.000 spettatori (7.1%) e de La Torre di Babele in replica su La7 con 694.000 spettatori (4.3%). Come al solito, spazio anche alla sfida dell'access tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti.

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