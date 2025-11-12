ATP Finals, oggi Sinner-Zverev e Shelton-Auger Aliassime a Torino: programma e dove vederle in TV

È il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner alle ATP Finals. Oggi mercoledì 12 novembre il tennista italiano gioca la sua seconda partita del round robin contro Alexander Zverev che ha recentemente battuto nella semifinale di Parigi. Si tratta della sfida tra i due giocatori che hanno vinto all'esordio nel gruppo Borg: Sinner ha superato Auger-Aliassime, Zverev invece Shelton. Un successo oggi, permetterebbe a Jannik o al tedesco di ipotecare la qualificazione in semifinale. In programma, oltre alle due partite del doppio anche Shelton-Auger Aliassime, ultima spiaggia per provare a superare il turno. Tutte le partite saranno trasmesse in TV su Sky, e quella di Sinner anche in chiaro su Rai Due e Rai Play in streaming. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

ATP Finals, il programma di mercoledì a Torino: quando gioca Shelton contro Auger Aliassime

Il programma di oggi mercoledì 12 novembre sarà aperto nella sessione mattutina dal doppio alle 11:30. Il primo singolare previsto non prima delle 14 vedrà impegnati Ben Shelton contro Auger Aliassime, ovvero la sfida tra gli altri due giocatori che si trovano nello stesso gruppo di Sinner.

Sessione mattutina – inizio ore 11:30

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Joe Salisbury / Neal Skupski (diretta Sky e NOW)

Non prima delle 14:00

Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime (diretta Sky e NOW)

Sessione serale – inizio ore 18

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Christian Harrison / Evan King (diretta Sky e NOW)

Non prima delle 20:30

Jannik Sinner vs Alexander Zverev (diretta Rai Due, Sky e Now)

Sinner-Zverev, orario TV e dove vedere la partita delle ATP Finals di Torino

Anche la seconda partita di Sinner alle ATP Finals sarà visibile in TV in chiaro. Il match tra Jannik e Zverev, uno dei grandi classici del tennis moderno, si potrà vedere senza sottoscrivere alcun abbonamento su Rai Due a partire dalle 20:30. Una buona notizia per i tifosi azzurri che non sono abbonati a Sky, l'emittente satellitare che detiene tutti i diritti delle Finals e trasmettere ogni match compreso dunque anche Sinner-Zverev (su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). Sulla Rai telecronaca di Fiocchetti e Adriano Panatta, su Sky toccherà a Pero-Bertolucci.

Streaming gratis su smartphone, tablet e computer sulla piattaforma Rai Play, mentre il match tra Sinner e Zverev si potrà vedere anche su Sky GO e NOW, servizi questi in abbonamento.