Sinner cancella le malelingue sull’italianità: “Felice di avervi dato almeno qualcosina di positivo”

Vienna, Parigi e ora le ATP Finals. Jannik Sinner, con il trionfo di Torino su Carlos Alcaraz, ha chiuso nel migliore dei modi una stagione eccezionale. Come accaduto anche in passato, l'azzurro ha silenziato il rumore proveniente dall’esterno del campo e purtroppo anche le polemiche (feroci e stucchevoli quelle per il no alla Davis), regalando gioie su gioie ai tifosi italiani. E proprio dopo il successo dell’Inalpi Arena, Sinner ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato in questa ultima meravigliosa settimana, con la speranza di essere riuscito a contraccambiare.

Il copione dopo ogni partita, da due anni a questa parte a Torino, è stato sempre lo stesso: Sinner che non riesce a iniziare la sua intervista, con i cori dei tifosi di casa a farla da padrone. Un rituale che non lascia indifferente il campione italiano, molto colpito. D’altronde, se già Alcaraz ha ringraziato i tifosi azzurri per la correttezza, figuriamoci l’atleta di casa. E quest’ultimo, al momento dei saluti, fresco di vittoria delle Finals, non ha potuto fare altro che ringraziare.

Il pensiero di Jannik per il pubblico di Torino che non lo ha mai lasciato solo

Prima un sorriso e quasi una battuta: "Ovviamente tutti noi ci sentiamo a casa, soprattutto me qua in Italia (ride, ndr). Grazie a tutti voi. È stata un’atmosfera incredibile qui. Mi è sembrato di stare in un campo da calcio. Sono molto contento di darvi almeno qualcosa di positivo a tutti voi. Grazie mille, ci vediamo l’anno prossimo". Qualora ce ne fosse bisogno, l’ennesima dimostrazione del feeling tra Jannik e il suo Paese, con buona pace dei detrattori.

L'affetto e la stima di Sinner per Alcaraz

Parole d’amore dunque per la sua gente, ma non solo. Affetto e stima anche per il suo rivale Alcaraz, a conferma di un rapporto molto bello: "Sei un giocatore al quale mi ispiro, una grande motivazione. Ho bisogno di questo ogni giorno in allenamento, con un grande, grande obiettivo. Tutti i tifosi qui sono molto felici di vederti giocare. Sei il giocatore con più energia del circuito. Continua così. So che ti manca ancora un torneo da giocare: buona fortuna per quello, e poi un meritato riposo anche per te. Se dovessi scegliere un giocatore che non sia me, sceglierei sempre te".