È Jannik Sinner il Re delle ATP Finals: Alcaraz si arrende dopo un’altra meravigliosa battaglia

Jannik Sinner si conferma il campione delle ATP Finals a Torino e fa esplodere di gioia l'Italia dello sport. Carlos Alcaraz si è arreso dopo la solita battaglia tecnica, tattica, fisica e di nervi in una Inalpi Arena carica di entusiasmo. Il punteggio di 7-6, 7-5 la dice lunga sull'intensità del confronto tra questi due ragazzi che stanno riscrivendo la storia del tennis. Onore a Sinner che si è andato a prendere la vittoria con decisione e carattere.

Jannik Sinner salva un set point e si prende il primo set

Il coraggio di Sinner ha fatto la differenza nel primo set. Il coraggio di andarsi a prendere il primo punto con decisione dopo la pausa per il malore di uno sfortunato tifoso in avvio di match. Il coraggio di salvare un set point tirando una seconda poderosa. E il coraggio di rischiare due lob (meraviglioso il secondo) per cancellare un paio di errori non da lui. E così Jannik si è preso un parziale intenso e giocato sul solito livello altissimo da entrambi, in cui lo spagnolo ha confermato i miglioramenti ulteriori sul rovescio (che lo ha tradito un po’ nel tie-break) e l’azzurro ha confermato la crescita esponenziale sul servizio.

Passaggio a vuoto ad inizio secondo set, poi il trionfo

Un servizio che però lo ha "tradito" nel primo game del secondo set (e non solo), giocato stranamente in modo sciagurato contro un Alcaraz fasciato alla coscia destra dopo il doppio trattamento per un fastidio muscolare. Il numero uno del mondo ha ricambiato il favore nel sesto game, con Sinner che ha cancellato un colpo fortunoso con una smorzata capolavoro. Sul 3-3 la battaglia è diventata ancora più intensa e anche il pacato Jannik si concede un "dito all'orecchio" per celebrare un gran punto.

Apoteosi Sinner, Alcaraz battuto in due set

Da lì in poi si è capito che Sinner aveva una marcia in più, con il suo avversario vittima anche di un pizzico di nervosismo con il suo angolo. È andato avanti come un treno il tennista italiano che poi questa volta non ha avuto bisogno del tie-break. 7-5 e titolo confermato in una Torino pazza di gioia, con il 47% di prime.

È finita con Sinner steso a terra e con gli occhi chiusi, quasi incredulo ma felice. Poi l'abbraccio con il suo avversario "amico" e con il suo team. Momenti magici che ci regalano un'altra pagina indimenticabile di sport.