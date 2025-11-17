Gianni Morandi spiazzato da Sinner dopo la finale: “Mi hai ascoltato? Veramente? Ti voglio bene”

Al termine della finale di Torino, Gianni Morandi incontra Jannik Sinner e scopre che il campione aveva ascoltato la sua esibizione prima del match. Il cantante resta sorpreso e si lascia andare a una dedica speciale.

La finale di Torino si era già trasformata in uno show tricolore ben prima del primo scambio, con Gianni Morandi protagonista dell'intermezzo musicale che ha acceso l'Inalpi Arena prima dell'atto conclusivo delle ATP Finals 2025. Un medley dei suoi successi, l'omaggio a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e il palazzetto trasformato in un'unica onda azzurra. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, mentre il cantante aveva dedicato al tennista italiano la sua "Uno su mille", diventata ormai colonna sonora delle imprese dell'altoatesino.

Ma il vero momento da copertina è arrivato dopo la partita, quando Sinner, dopo aver battuto in due set il numero uno al mondo ed essersi confermato per la seconda volta consecutiva campione tra i "Maestri", si è avvicinato a Gianni Morandi per salutarlo. A quel punto il cantante è rimasto spiazzato dalla confessione del tennista: "Ti ho ascoltato prima della partita e mi ha portato fortuna", ha detto Jannik. Una frase che ha colto di sorpresa l'80enne bolognese, che incredulo ha risposto: "Veramente? Hai ascoltato?".

Il retroscena ha subito fatto il giro dei social per la sua spontaneità. Morandi, emozionato, ha contraccambiato con parole che raccontano l'orgoglio di un intero Paese: "È stato un gran piacere. Dico dell'Italia: ci sono la Ferrari, Armani e solo tu nel mondo. Ti voglio molto bene". Un abbraccio e poi la foto ricordo scattata dalla moglie del cantante, a chiudere una serata già destinata a rimanere nella storia dello sport (è il più giovane di sempre a vincere per due volte consecutive il torneo dei maestri di fine anno) e, ovviamente, nella memoria degli appassionati che hanno assistito all'ennesimo atto di un duello che sta segnando, e segnerà ancora per molto tempo, il tennis mondiale.

La scena sintetizza la centralità di Jannik Sinner nell'immaginario sportivo italiano e l'affetto trasversale che il 24enne di San Candido riesce a generare. Morandi, simbolo pop di più generazioni, ha trovato nel tennista un riferimento capace di unire pubblico, musica e sport. E quella semplice ammissione ("Ti ho ascoltato") è bastata per regalare al cantante uno dei momenti più emozionanti della notte di Torino.