Alcaraz parte forte alle ATP Finals: de Minaur si lascia andare ad un gesto di resa a Torino

C'è stato un momento durante il match contro Alcaraz in cui Alex de Minaur si è girato verso il suo angolo ed è sembrato quasi voler dire "non posso farci nulla". Il tennista australiano ha provato a tenere testa al numero due del mondo nel match d'esordio delle ATP Finals a Torino, ma alla fine non c'è stato nulla da fare. Carlitos si è imposto 7-5, 6-2 in poco più di un'ora e mezza, con sprazzi di grande tennis e qualche piccolo momento di black-out, soprattutto nel primo set.

Alcaraz batte de Minaur in due set: la partita

Già, perché quello che sembrava un parziale dominato si è poi riaperto (dal 4-1 al 4-4) con chiusura al tie-break. Nel secondo, poi, Alcaraz ha preso il largo, sfruttando un peso di palla diverso rispetto al "leggero" De Minaur. A quest’ultimo non è bastato essere il solito "motorino", perché di fronte ha trovato un giocatore capace di recuperi eccezionali. Impressionante il punto messo a segno sul 4-1, che probabilmente ha tagliato le gambe al povero Alex. Per due volte lo spagnolo si è reso protagonista di recuperi straordinari, il secondo in spaccata.

L'eccezionale punto di Alcaraz, Alex de Minaur in difficoltà

Poi ha preso la rete e, con un riflesso, ha chiuso il discorso con una controvolée perfetta. Se Alcaraz si è scusato con grande correttezza, probabilmente per i suoi colpi in recupero non troppo puliti, De Minaur prima gli ha riservato un applauso e poi ha detto qualcosa al suo team con l'atteggiamento di chi non può fare altro e sembra essere rassegnato. Il match è finito poco dopo, con il pronostico ampiamente rispettato.

Prima partita dunque positiva per Alcaraz, che poi ha confermato le sue sensazioni nel post: "Tutti sanno che sto lottando non solo per il trofeo, ma anche per il primo posto, quindi sono davvero contento di come ho giocato oggi. Ero concentrato su tutti i miei obiettivi contro uno come Alex, è davvero difficile da affrontare. Sono felice di aver ottenuto la mia prima vittoria. Stiamo giocando contro i migliori otto giocatori del mondo. Questo dimostra quanto sia difficile e importante questo torneo. Negli ultimi tre anni ho faticato molto per arrivare a fine anno con energia e motivazione. Quest'anno è un po' diverso. Sono davvero orgoglioso di come ho fatto le cose per arrivare qui con la giusta motivazione. Sono davvero emozionato e non vedo l'ora di giocare un ottimo tennis e di darmi la possibilità di provare a vincere questo torneo."