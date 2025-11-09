Sinner e il momento più difficile: “Era titubante, gli dicemmo che ci sono sfighe incontrollabili”

Jannik Sinner ha ritrovato forza e serenità anche grazie al suo team: le parole di Simone Vagnozzi raccontano i mesi più duri e la rinascita del numero uno del mondo in vista delle ATP Finals di Torino.

Jannik Sinner vuole chiedere questa stagione in bellezza, magari confermandosi campione alle ATP Finals di Torino. Un'annata intensa, forte, e non solo per gli eccezionali trionfi (in primis quello di Wimbledon) ma anche per le esperienze che hanno permesso al numero uno del mondo di crescere e plasmarsi ulteriormente. Il pensiero va a quei maledetti tre mesi di stop arrivati a chiudere il caso Clostebol. Altro che riposo, altro che ricarica delle energie: quel periodo mentalmente è stato tutt'altro che semplice e ci è voluta tutta l'abilità dei compagni di viaggio di Sinner per aiutarlo a metabolizzare.

Vagnozzi su Sinner e il periodo di stop forzato

Il suo team, ovvero la seconda famiglia del campione azzurro, è stato fondamentale e lo si capisce dalle parole di Simone Vagnozzi. Mentre il suo "gemello" Cahill ha aperto alla possibilità di continuare a lavorare con Jannik, il coach italiano è tornato prima dell'esordio del giocatore a Torino, sul periodo più difficile della stagione. Per Sinner è stata inizialmente durissima dover lavorare con la consapevolezza di non poter competere, dovendo rispettare le restrizioni figlie del patteggiamento con la WADA.

Vagnozzi racconta: "Ormai sembra passata una vita da quei tre mesi, sembra quasi che non ci siano mai stati. È stato un periodo complicato, mi ricordo il primo giorno a Monte Carlo quando dovevamo andarci ad allenare dopo che era arrivata la notizia. Jannik era un po’ titubante, io gli ho solo detto di andare lì a testa alta come sempre perché non avevamo fatto niente di male".

Mentre come di consueto il "rumore" impazzava (basti pensare a quanto accaduto anche pochi giorni fa dopo la rinuncia alla Davis), Vagnozzi cercava di toccare le corde giuste con Sinner per cercare di accompagnarlo nel superamento del momento difficile: "Volevo fargli capire che eravamo tutti vicini a lui, eravamo tutti sulla stessa barca – riporta Ubitennis – A volte nella vita succedono delle sfighe, ci sono cose che non puoi controllare. Non puoi darti ancora la zappa sui piedi, devi cercare di andare avanti".

Sinner e il team, sinergia vincente

Le cose non sono finite lì, perché quando tutto è finito, gli strascichi si sono visti anche durante le partite: "Potevamo solo stargli vicino e capirlo nei momenti difficili e di nervosismo, che a volte succedevano durante allenamenti e partite". Alla fine però è stato uno scambio alla pari, perché Sinner si è rivelato una fonte d'ispirazione per il suo team: "Nessuno però poteva attraversare quei mesi come ha fatto lui, è stato incredibile e di ispirazione anche per noi. C’è solo da fargli i complimenti, speriamo di non parlarne più perché sono stati mesi difficili".