Sinner-Alcaraz LIVE alle ATP Finals, la finale in diretta: Jannik vuole fare il bis a Torino

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo alle ore 18, prima di giocare foto di rito, sorteggio e riscaldamento. Poi si partirà la 16ª sfida tra Sinner e Alcaraz, che sarà visibile sia in chiaro che su Sky. Rai 2 manderà in onda l'incontro con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Mentre Sky Sport la trasmetterà su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Al commento l'inossidabile coppia formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming possibile gratis con RaiPlay e per abbonati con Sky Go e NOW.