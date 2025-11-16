Sinner-Alcaraz LIVE alle ATP Finals, la finale in diretta: Jannik vuole fare il bis a Torino

Jannik Sinner, il numero 2 del mondo del tennis, sfida Carlos Alcaraz nella finale dell'ATP Finals in programma oggi alle 18 a Torino. I precedenti sono 15, lo spagnolo è avanti 10-5, ma non ha mai vinto questo torneo. Sinner è invece il campione in carica delle ATP Finals, disputerà la terza finale consecutiva e soprattutto non ha perso nemmeno un set in tutto questo torneo.Chi vincerà porterà a casa anche oltre 4 milioni di euro. La finale si potrà seguire in diretta TV su Rai 2, dunque in chiaro, ma anche su Sky. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.
Il percorso di Sinner alle ATP Finals 2025
Jannik Sinner non ha perso nemmeno un set in queste ATP Finals. Ha esordito battendo Auger-Aliassime con il punteggio di 7-5 6-1, poi ha sconfitto sempre nel girone prima Zverev 6-4 6-3 e poi l'americano Shelton 6-3 7-6. Mentre in semifinale ha vinto 7-5 6-2 con Alex de Minaur. Ora c'è l'ennesima partita con Alcaraz.
Il ranking di Sinner e Alcaraz: l'eterna lotta per il numero 1
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono le due stelle assolute, lottano per vincere titoli, Slam su tutti, e anche per la prima posizione ATP. In questo 2025 è appannaggio di Alcaraz, è lui il numero 1. Sinner è il numero 2. Se vincerà chiuderà la stagione a circa 500 punti dal rivale, che sono pochissimi. Per il cambio al vertice la fine dell'inverno potrebbe essere il momento buono.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Quindici precedenti ufficiali, Alcaraz è in vantaggio 10-5. Delle ultime otto partite Carlos ne ha vinte sette, Sinner si è imposto nell'ultima finale di Wimbledon. Extra c'è una sfida da giovanissimi in un challenger, vinse lo spagnolo, e le due finali dell'esibizione del Six Kings Slam vinte da Jannik, l'ultima circa un mese fa.
Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz oggi alle ATP Finals in TV e streaming
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo alle ore 18, prima di giocare foto di rito, sorteggio e riscaldamento. Poi si partirà la 16ª sfida tra Sinner e Alcaraz, che sarà visibile sia in chiaro che su Sky. Rai 2 manderà in onda l'incontro con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Mentre Sky Sport la trasmetterà su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Al commento l'inossidabile coppia formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming possibile gratis con RaiPlay e per abbonati con Sky Go e NOW.