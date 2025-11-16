Quanto guadagna Jannik Sinner se vince le ATP Finals 2025 contro Alcaraz: montepremi ricchissimo
Si gioca oggi la finale delle ATP Finals 2025, il torneo che chiude la stagione del tennis. In campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per entrambi è l'ennesimo appuntamento con la storia. Jannik ha già vinto il torneo, a Torino un anno fa, mentre lo spagnolo cerca il primo alloro. In palio c'è un titolo prestigioso e la gloria, oltre a cinquecento punti e a un gruzzolo notevolissimo a livello economico. Sia Sinner che Alcaraz avendo vinto tutte le partite hanno diritto al jackpot, che renderà strepitoso anche da questo punto di vista le loro Finals. Chi vincerà porterà a casa 5 più di milioni di dollari, che in euro fanno 4 milioni e 400 mila euro.
Il montepremi delle ATP Finals
Elevatissimo il montepremi delle ATP Finals, che prevede oltre 14 milioni di dollari di montepremi, per la precisione 14 milioni e 750 mila, che vengono divisi tra il torneo di singolare e quello di doppio. E una parte finisce pure alle riserve. Il campione imbattuto del torneo di singolare vince 5.071.000 dollari, cioè 4,4 milioni di euro. Mentre i campioni di doppio intascano complessivamente quasi un milione di dollari.
Quanto guadagna Sinner se vince le ATP Finals
Se Jannik sarà campione bis a Torino porterà a casa il titolo da imbattuto, avendo vinto tutte le partite, e sarebbe campione con in tasca 5.071.000 dollari, che in euro fanno 4 milioni e 400 mila. La vittoria in finale vale oltre due milioni, per la precisione 2.367.000 dollari e cioè 2 milioni e 37 mila euro, che si aggiungono a quanto già prodotto dal cammino precedente. Così è perché alle Finals non tutte le partite vinte hanno lo stesso peso sia a livello economico che di classifica.
Il prize money delle ATP Finals: punti e soldi
Ognuno degli otto tennisti in campo a Torino solo per partecipare alle Finals ha ricevuto 331 mila euro, chi è riuscito a vincere partite, tutti tranne Shelton, ha ottenuto ulteriori danari. Non tutte le vittorie hanno lo stesso peso. In ogni caso chi sarà campione tra Sinner e Alcaraz porterà a casa oltre 5 milioni di dollari, cioè 4 milioni e 400 mila euro.
Campione imbattuto: 4.370.000 (1500 punti)
Vittoria in finale: 2.037.000 (500 punti)
Vittoria in semifinale: 1.018.082 (400 punti)
Vittoria in ogni match del girone: 341.330 (200 punti)
Quota di partecipazione: 284.940
Riserva: 133.430
I premi per il doppio, per coppia
Campioni imbattuti: 852.820 (1500 punti)
Vittoria in finale: 307.150 (500 punti)
Vittoria in semifinale: 153.660 (400 punti)
Vittoria in ogni match del girone: 83.160 (200 punti)
Quota di partecipazione: 115.530
Riserva: 44.510