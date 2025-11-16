Alcaraz allibito dal punto capolavoro di Sinner: sussurra una frase in italiano al team di Jannik

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stimano, e tanto. L'ennesima conferma è arrivata dopo la finale delle ATP Finals che ha visto il trionfo del tennista italiano. Davanti al pubblico di Torino i due si sono scambiati bellissime parole, rimandando la sfida "infinita" alla prossima stagione. D'altronde già in campo non erano mancati i momenti all'insegna del reciproco apprezzamento tennistico. Uno in particolare è stato anche simpatico, con Alcaraz che non ha potuto nascondere lo stupore per un colpo meraviglioso del suo avversario.

Sinner lascia di stucco Alcaraz, colpo meraviglioso

Sia Carlitos che Jannik infatti non hanno perso occasione anche nel confronto di Torino per complimentarsi a vicenda quando ci sono state prodezze da "circoletto rosso". Non solo il classico applauso con la racchetta, ma anche qualche parolina. Alcaraz, ad esempio, dopo uno scambio ad alta intensità con Sinner, è stato lasciato sul posto dal campione italiano.

La reazione di Alcaraz, frase in italiano al team di Sinner

Rovescio lungolinea eccezionale da parte di Jannik a trovare l'incrocio delle linee. Un'esecuzione magistrale che ha scatenato la reazione immediata di Carlos, che si è complimentato in primis con il suo rivale. Molto colpito Alcaraz, che poi con un'espressione particolare ha guardato in direzione dell'angolo di Sinner, dove era presente in primis tutto il team, dicendo "mamma mia".

Un modo semplice, semplice, per esprimere l'ammirazione nei confronti di quanto fatto da Sinner e forse, in fondo, anche per riconoscere il lavoro fatto da Cahill e Vagnozzi. Una situazione che ha fatto il paio poi con le interviste, quando sono arrivati complimenti sentiti per tutti e due i team. Insomma, Alcaraz e Sinner ormai si conoscono molto bene, da tutti i punti di vista, eppure non mancano i momenti in cui si stupiscono di quanto siano cresciuti e migliorati. Alla fine, c'è da dire che sono loro due i principali stimoli l'uno dell'altro e in campo si vede, e non poco.