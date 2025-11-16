Alcaraz sorpreso dai tifosi italiani dopo la sconfitta con Sinner: “Eppure eravate qui per lui”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz sapeva bene che contro Jannik Sinner sarebbe stata dura anche per un fattore ambientale. Il numero uno del mondo però, dopo la sconfitta nella finale delle ATP Finals, non ha potuto non rivolgere belle parole per il pubblico di Torino che, al netto del tifo per il giocatore di casa, si è comportato in maniera impeccabile anche con lui. E così, durante la premiazione, Carlitos è rimasto quasi sorpreso dall'ovazione dell'Inalpi Arena anche per lui.

L'ovazione dei tifosi italiani per Alcaraz dopo la sconfitta con Sinner

Proprio come per Sinner, anche per il pubblico italiano Carlos Alcaraz non è certo un “nemico”, ma un avversario — anzi, l’avversario per antonomasia — da rispettare come merita. Quando dunque, con il premio del secondo classificato, ha preso il microfono, il giocatore di Murcia ha iniziato a sorridere, godendosi gli applausi a cui ha risposto anche in italiano: “grazie”.

La promessa di Alcaraz a Sinner dopo la finale delle ATP Finals

Dopo aver riconosciuto i meriti di Sinner e del suo team, non poteva mancare una promessa in vista della prossima stagione: "Voglio dire che è un anno fantastico per te. È tempo di riposare. Spero che tu sia pronto per l’anno prossimo perché io sarò pronto (ride, ndr). Spero di giocare altre finali contro di te. Stagione meritata e trofeo meritato". Ecco il ringraziamento per la platea che, per certi versi, lo ha fatto sentire a casa nonostante la presenza di Sinner.

Le belle parole di Alcaraz per il pubblico di Torino

Parole sentite e affettuose quelle del primo giocatore del ranking, che ha riconosciuto di aver ricevuto un trattamento in linea con i sani valori sportivi: "Torino, è stato un piacere giocare qui ancora una volta. Ancora una volta, voglio dire, in questa finale l’energia è stata incredibile. Ovviamente la maggior parte di voi tifava per Jannik, ma allo stesso tempo siete stati davvero rispettosi, e questo lo apprezzo molto, davvero. Abbiamo giocato, sapete, questa finale e tutta la settimana qui… quindi grazie mille. Spero davvero di rivedervi l’anno prossimo. Grazie, Torino".