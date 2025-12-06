La forza di una donna, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre: Nezir rapisce Piril e Sarp decide di impiccarsi

Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda da lunedì 8 dicembre a sabato 13 dicembre. La soap in onda su Canale5 prevede un doppio appuntamento: alle ore 16:05 e alle ore 18:10. Il sabato, invece, va in onda alle 15:30. Nell'episodio di sabato 6 dicembre, Nezir è apparso pronto a tutto pur di uccidere Sarp. Nei nuovi episodi, Nezir rapisce Piril e i gemelli. Così, Sarp si consegna all'uomo, poi decide di impiccarsi per placare la sua sete di vendetta. Ma verrà fermato.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 8 dicembre

Bahar e i bambini sono spaventati sebbene a casa di Nezir vengano trattati bene. Sarp torna a casa a fatica dopo avere avuto un incidente. Scrive a Piril che gli assicura che andrà subito a soccorrerlo. Purtroppo Nezir rapisce Piril e i gemelli. Quando Sarp scopre l'accaduto ha un malore.

La trama di martedì 9 dicembre

Sirin convince Idil che quando si approprieranno del bracciale divideranno il malloppo. Sarp prende una decisione coraggiosa. Intende consegnarsi a Nezir e chiede a Munir di accompagnarlo. Prima di arrivare a destinazione, Sarp comunica a Munir le sue ultime volontà e gli affida un'importante missione: mettere in salvo Piril, Bahar e i bambini. Quando Nezir accoglie Sarp, Bahar assiste alla scena disperata. Sarp prova a salvarsi spiegando a Nezir che non intendeva uccidere Mert, ma proteggere Piril. Nezir, tuttavia, intende portare a termine la sua vendetta e per farlo è pronto a fare del male anche ai bambini.

Cosa succederà mercoledì 10 dicembre

Nezir prende prigioniero Sarp e lo rinchiude in una camera della sua villa insieme a Munir. Sarp prende una decisione drammatica. È convinto che la sua morte metterebbe fine alla sete di vendetta di Nezir e risparmierebbe i suoi bambini. Così decide di impiccarsi. Nezir, tuttavia, interviene e lo ferma. Poi, scatta la sua punizione.

La puntata di giovedì 11 dicembre

Arif e Yusuf, dopo essere stati arrestati, ricevono un difensore d'ufficio. L'avvocata che viene assegnata loro conosce bene la storia di Sarp. L'interesse di Sirin nei confronti di Emre sembra essere corrisposto. Ceyda manifesta la sua insofferenza. Hatice ha un incontro con una vicina che dice di avere visto Enver, ma sembra sospetta.

Le anticipazioni di venerdì 12 dicembre

L'avvocata di Arif e Yusuf è in realtà la figlia di Yusuf. E lo rivela ad Arif. Nezir, sempre più spietato, impone a Sarp di estrarre a sorte il figlio che intende sacrificare. Viene fuori il nome di Doruk. Doruk con uno stratagemma incuriosisce Nezir. Quest'ultimo permette al bambino di esprimere due desideri.

Cosa accadrà sabato 13 dicembre

L'episodio di sabato 13 dicembre andrà in onda alle ore 15:30. Nezir organizza una cena durante la quale arriva un'ospite inattesa. Yusuf si chiede perché l'avvocata tenga così tanto alla causa che lo vede suo malgrado protagonista. Nezir imprigiona anche Suat nello stesso posto in cui si trovano Sarp e Munir.