Cambia la programmazione di Canale5: La forza di una donna raddoppia, cancellata la striscia del Grande Fratello

Cambia la programmazione di Canale5. La soap turca La forza di una donna raddoppia e prende il posto della striscia quotidiana del Grande Fratello. Il palinsesto cambierà a partire da lunedì 1 dicembre. Vediamo i dettagli della decisione di Mediaset che ridimensiona lo spazio dedicato al reality condotto da Simona Ventura.

La forza di una donna raddoppia da lunedì 1 dicembre. Se fino alla settimana appena trascorsa, la soap turca andava in onda nel pomeriggio di Canale5 dalle ore 16:05 alle ore 16:25, da lunedì gli spettatori potranno assistere a due episodi. Nel momento in cui scriviamo, La forza di una donna risulta in palinsesto anche dalle ore 18:10 alle ore 18:44. Dunque, andrà a occupare lo spazio che inizialmente era dedicato alla fascia quotidiana del Grande Fratello, ma rosicchierà anche una parte del programma di Gianluigi Nuzzi Dentro la notizia.

Come si configura il nuovo palinsesto di Canale5. Dunque, la soap turca la Forza di una donna andrà in onda tra Uomini e Donne e la striscia quotidiana di Amici, come è sempre avvenuto. Poi, ci sarà il secondo appuntamento che si collocherà tra il programma Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi e il programma Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ecco come sarà il palinsesto di Canale5:

Ore 14:45 Uomini e Donne;

Ore 16:05 La forza di una donna;

Ore 16:25 Amici – striscia quotidiana;

Ore 16:55 Dentro la notizia;

Ore 18:10 La forza di una donna;

Ore 18:45 Avanti un altro;

Ore 19:55 Tg5;

Ore 20:35 La ruota della fortuna.

Come è evidente, non andrà in onda la striscia quotidiana del Grande Fratello. Il reality condotto da Simona Ventura si sta avviando ormai alla conclusione. L'ultima puntata, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda lunedì 15 dicembre. Come sempre in prima serata su Canale5.