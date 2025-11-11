Arriva La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti sfiderebbe Sandokan in prima serata e sposterebbe il GF

La Ruota della Fortuna è ormai il programma di punta di Mediaset, quello che macina più ascolti, sebbene la fascia non sia quella del prime time, ed è indubbio che da un po' di tempo a questa parte i contenuti proposti in prima serata che è tornato a posizionarsi davanti al piccolo schermo. Sarà forse per questa impennata di share, piuttosto stabile, che ai piani alti del Biscione si è pensato di spostare il programma alla prima serata con lo speciale La Ruota dei Campioni.

La Ruota della Fortuna in prima serata e lo slittamento del GF

A divulgare l'indiscrezione è Affari Italiani, secondo cui a partire dal 24 novembre lo show di Gerry Scotti potrebbe slittare in prima serata, conquistando così la fascia in cui pian piano si stava insinuando minuto dopo minuto, sforando spesso il limite delle 22. Si tratta di un'operazione strategica da parte di Mediaset che, quindi, con lo speciale La Ruota dei Campioni, ripensa ad uno spin off del programma, che consentirebbe ai vertici dell'azienda di recuperare una prima serata che langue, ovvero quella dedicata al Grande Fratello che apre gli appuntamenti settimanali di Canale 5, andando in onda il lunedì. A partire dall'ultima settimana di novembre, quindi, il reality condotto da Simona Ventura potrebbe spostarsi al martedì, fino alla fine del programma che si concluderà a metà dicembre.

La Ruota della Fortuna contro le fiction Rai1 del lunedì

La data dello slittamento, ovviamente, non è casuale, poiché in prima serata il lunedì su Rai1 è tornato Il Commissario Ricciardi e arriverà Sandokan, con Can Yaman, diventato famoso in Italia proprio grazie alla messa in onda delle serie turche di cui era protagonista su Canale 5. Un modo per ristabilire l'andamento degli ascolti nel prime time, considerando che da mercoledì 12 novembre arriva anche lo show condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, che per tre serate terrà compagnia al pubblico Mediaset.