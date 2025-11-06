L’ultima puntata della Ruota della Fortuna chiude oltre le 22, la prima serata di Canale 5 slitta ancora

Ormai è appurato che la prima serata, un po' come si diceva chiacchierando tra amici delle mezze stagioni, non esiste più: l'access prime time si è prolungato a dismisura e questo incide in maniera significativa sugli ascolti TV. Tanto sulle reti Rai, quanto su quelle Mediaset, il prolungamento della fascia che precede la prima serata è qualcosa con cui gli spettatori devono fare i conti, soprattutto se c'è qualche programma, fiction o film che gradirebbero seguire in un orario che possa dirsi consono alla prima visione.

La Ruota della Fortuna chiude ben oltre Affari Tuoi

Ebbene, nella serata di ieri, mercoledì 5 novembre, La Ruota della Fortuna su Canale 5 si è chiusa ben oltre le 22, un orario che supera di gran lunga gli standard previsti da quello che dovrebbe essere considerato un access prime time e portando a casa, di fatto, quasi un'ora di programma, considerando che l'attacco del game show è pochi minuti dopo il Tg5. Gerry Scotti e Samira Lui hanno saluto il pubblico ben 24 minuti dopo la fine del competitor su Rai1, quindi Stefano De Martino si è congedato da Affari Tuoi ben prima delle 22, ma comunque tardi rispetto alla prima serata di un tempo. Questo slittamento, quindi, non può non incidere anche sulla misurazione degli ascolti tv, più il programma si protrae più possono godere di un'impennata in termini di share. Il ritorno del gioco che un tempo era stato il regno di Mike Bongiorno è seguitissimo dal pubblico, è forse tra gli show più apprezzati del palinsesto Mediaset, ragion per cui non sarà la sua durata protratta oltre l'access a stabilirne il gradimento, la trasmissione piace, a prescindere da quanto duri, ma è comunque un dato che non si può non considerare.

Il riscontro della prima serata Mediaset

Fino allo scorso anno, quando quella fascia era occupata da Striscia la Notizia, si adduceva al Tg satirico di Canale 5 il successo altalenante dei prodotti Mediaset, che quindi non avrebbero avuto il traino necessario per essere seguiti dal pubblico. In realtà, anche adesso, ci sono alcuni casi in cui questa affermazione non sussiste, perché nonostante il trionfo de La Ruota, alcuni programmi non ingranano: è il caso di Io Canto Family, ma anche del Grande Fratello. Fatta eccezione per alcune fiction, che siano targate Mediaset o facciano parte della sequela di dizi turchi che popolano Canale 5, la prima serata non decolla. E anche questo è un fatto. Eppure, prima o poi, lo storico programma di Antonio Ricci, dovrà tornare in onda.