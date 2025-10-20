Ascolti tv domenica 19 ottobre: chi ha vinto tra Makari e La notte nel cuore, il confronto tra La Ruota e Affari Tuoi

Tutti i dati Auditel di domenica 19 ottobre. In prima serata, Rai1 ha trasmesso il primo episodio della quarta stagione di Makari, che ha sfidato una puntata della soap La notte nel cuore. Tiene ancora banco lo scontro in access prime time tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.

Continua a rimanere accesso lo scontro tra Canale5 e Rai1 per la quinta dell’access prime time e della prima serata. Il palinsesto tv di domenica 19 ottobre si concentra su due elementi principali: da un lato, il confronto in prime time tra la prima puntata della quarta stagione della fiction Makari contro un episodio della soap opera La notte nel cuore. Sull’altro piano, invece, l’imperdibile sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, rispettivamente al timone de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi nella prestigiosa fascia dell’access. A frapporsi tra le due ammiraglie della televisione italiana restano i risultati ottenuti da Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa in onda sul Nove.

I percorsi di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sembrano ormai avviati su due binari differenti. Il game show di Canale5 condotto da Scotti continua a vincere una sfida dopo l’altra, sia in termini di sovrapposizione che in quelli più generici che analizzano la curva completa dello share. Rispolverando il vecchio titolo portato al successo da Mike Bongiorno – e rivisitato perché sei adattasse al presente – Mediaset ha dimostrato di averci visto lungo: complice anche la fidelizzazione avvenuta in estate, il pubblico sembrerebbe continuare a preferite La Ruota che, sebbene non con distacco, continua a portare a casa una vittoria dietro l’altra, serata dopo serata. Nella serata di ieri, Canale5 ha ottenuto 4.921.000 spettatori con il 24,8% di share, contro Rai1 che ha fatto registrare 4.553.000 spettatori con il 22,9% di share.

Il palinsesto previsto per la prima serata, invece, ha visto le reti spostare la competizione sul piano della fiction. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della quarta stagione di Makari, la serie con Claudio Gioè nei panni di Salverio Lamanna, ambientata in Sicilia. La quarta stagione ha debuttato in contemporanea su Rai1 e su RaiPlay ed è composta da quattro puntate in tutto, con le restanti tre che andranno in onda il 26 ottobre, il 2 e il 9 novembre. Il debutto ha ottenuto 3.015.000 spettatori con il 19,6% di share. L’ammiraglia Mediaset ha risposto alla fiction Rai con un nuovo episodio – il 26esimo – della soap opera campione di ascolti La notte nel cuore. Secondo le ultime stime e considerando la suddivisione degli episodi applicata in Italia, le puntate da trasmettere potrebbero arrivare a essere addirittura 102 complessive. Nella serata di ieri, la soap ha tenuto di fronte allo schermo 2.247.000 con il 15,3% di share.

Le altre reti generaliste, pur non coinvolte direttamente nello scontro tra le ammiraglie, dimostrano di non avere alcuna intenzione di soccombere alla forza dei prodotti schierati dai canali principali. Rai2, in prima serata, ha trasmesso il 17esimo episodio della stagione numero 22 di NCIS. Su Rai3, invece, è andato onda il format Presa Diretta, condotto da Riccardo Icona che ha totalizzato 776.000 spettatori con il 4,3% di share. Su Italia1, invece, spazio al consueto appuntamento con Le Iene Show, condotto dalla giornalista Veronica Gentili, reduce dalla recente grande prova che l’ha vista debuttare per la prima volta nel ruolo di conduttrice dell’Isola dei famosi. La puntata è stata seguita da 1.141.000 spettatori con il 9,4% di share. Rete4 ha invece trasmissione una puntata di Fuori dal coro con Mario Giordano che ha interessato 607.000 spettatori con il 4,4% di share. Sul Nove, invece, Fabio Fazio ha condotto una nuova puntata di Che tempo che fa che è stata seguita da 1.477.000spettatori con il 7,7% di share.