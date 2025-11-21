Samira Lui in pantofole a La Ruota della Fortuna: “Mi ispiro a Iva Zanicchi a Ok il prezzo è giusto”

Samira Lui e Gerry Scotti scherzano nel corso della prima puntata in prima serata de La Ruota della Fortuna, ricordando la conduzione in pantofole di Iva Zanicchi. Un’allusione che non pare casuale, nei giorni in cui si parla del ritorno di Ok il prezzo è giusto su Canale 5 e la possibile conduzione affidata proprio a Samira Lui.

La prima puntata de La Ruota Fortuna in prima serata non è stata solo l'occasione per lo scontro tra i campioni del programma di Canale 5, ma anche per gli immancabili siparietti comici tra Gerry Scotti e Samira Lui. Tra questi, il momento in cui la showgirl ha scherzato sulla durata del programma, in onda in una versione allungata, togliendo i tacchi e indossando comode pantofole, con tanto di riferimento a Iva Zanicchi: "Mi ispiro a lei", ha detto a Scotti, riportando alla memoria l'aneddoto di Zanicchi che conduceva Ok, il prezzo è giusto in pantofole.

Il ritorno di Ok il prezzo è giusto su Canale 5

Il riferimento non è affatto casuale, sia per le indiscrezioni sul ritorno dello storico programma su Canale 5, che per le indiscrezioni secondo le quali, alla conduzione della nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto potrebbe candidarsi proprio Samira Lui, succedendo così a Iva Zanicchi, che nelle scorse settimane aveva parlato del ritorno in Tv del programma, quando si pensava ancora che la destinazione sarebbe stata una rete Rai.

Se La Ruota della Fortuna sta riscuotendo un successo indiscutibile, lo si deve anche alla presenza di Samira Lui. Da mesi al fianco di Gerry Scotti, la showgirl ha sorpreso, puntata dopo puntata, per presenza scenica, simpatia e tempi televisivi che le hanno consentito anche di andare oltre la dimensione di valletta, nonostante il dibattito delle ultime settimane e la polemica sollevata da Claudia Gerini.

La Ruota della fortuna in prima serata

Intanto quella del 20 novembre è stata l'occasione per la prima serata speciale de La Ruota della Fortuna in versione estesa. Il programma di Scotti ha fuso access e prima serata, andando in onda a partire dalle 20.40 con la versione del torneo dei Campioni, per poi lasciare spazio nell'ultima ora di messa in onda a una nuova puntata classica del format, come avevamo anticipato su Fanpage due giorni fa. Una soluzione nuova con cui Canale 5 prova a sperimentare un nuovo perimetro della prima serata.