“Ok, il prezzo è giusto non andrà in onda su Rai1”: spunta l’ipotesi del ritorno a Mediaset

Colpo di scena nei palinsesti. Nelle scorse settimane sembrava ormai essersi concretizzato l'arrivo del programma Ok, il prezzo è giusto su Rai1. Una sorta di contromossa della Rai per replicare al boom de La ruota della fortuna. Era stato avanzato anche il nome del conduttore: Flavio Insinna. E Iva Zanicchi, dalla poltroncina di Belve, aveva lanciato il suo anatema: "Senza di me sarà un flop". Ma sembra che i piani siano improvvisamente cambiati.

Ok, il prezzo è giusto non andrà in onda su Rai1. Il ritorno del programma un tempo condotto da personaggi come Gigi Sabani e Iva Zanicchi, era stato annunciato sul sito di Rai Pubblicità. Dunque, sembrava ormai tutto confermato, ma qualcosa sembra sia andato storto. Secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, "l'operazione è saltata". A giudicare dalle ultime indiscrezioni, non rivedremo il programma su Rai1 con la conduzione di Flavio Insinna. Ma non è tutto. C'è un altro colpo di scena che sembra essere dietro l'angolo.

Il programma che fu di Iva Zanicchi potrebbe approdare a Mediaset. La storia della trasmissione prodotta da Fremantle ha visto al timone prima Gigi Sabani, poi Iva Zanicchi e successivamente Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. La trasmissione è andata in onda dal 1983 al 2001 e sempre sulle reti Mediaset. A quanto pare nel futuro del format potrebbe esserci un ritorno a casa. Dagospia parla di "lavori in corso" per il ritorno di Ok, il prezzo è giusto sulle reti Mediaset. Chi potrebbe condurre il format in questo caso? Una cosa è certa, Iva Zanicchi non ha dubbi sul fatto che senza di lei, il programma non possa decollare: "Come può esistere OK, il prezzo è giusto senza Zanicchi? Ricordate: se lo fate senza di me sarà un flop tremendo". Non resta che attendere le prossime settimane per avere notizie più definite.