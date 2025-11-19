Pier Silvio Berlusconi asso pigliatutto: “Ok il prezzo è giusto su Canale5, non si è fatto fregare dalla Rai”

Ok, il prezzo è giusto andrà in onda su Canale5. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ipotesi si sarebbe trasformata in certezza in queste ore. Pier Silvio Berlusconi asso pigliatutto quando si tratta di stimolare l'effetto nostalgia. Dopo avere riportato al successo La ruota della fortuna, si sarebbe aggiudicato un altro titolo profondamente legato alla storia televisiva del nostro Paese.

La Rai perde Ok, il prezzo è giusto. Al momento non è dato sapere cosa sia successo. Eppure il programma sembrava ormai destinato a Rai1 con la conduzione di Flavio Insinna. Compariva anche sul sito di Rai Pubblicità. Poi, l'operazione sarebbe saltata. All'orizzonte è apparsa Mediaset. Secondo quanto sostiene Giuseppe Candela su Dagospia, Pier Silvio Berlusconi si sarebbe aggiudicato il programma: "Berlusconi non si fa ‘fregare' dalla Rai e riporta lo storico titolo sulle sue reti". In effetti, se la notizia dovesse essere confermata, quello di Ok, il prezzo è giusto sarebbe un ritorno a casa. Il programma, nel corso della sua messa in onda che si è protratta dal 1993 al 2001, è sempre andato in onda sulle reti Mediaset.

Chi condurrà Ok, il prezzo è giusto? Nel corso degli anni si sono avvicendati alla conduzione del programma diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Il primo è stato Gigi Sabani, quindi Iva Zanicchi – che ancora oggi è fortemente associata alla trasmissione – poi Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. Iva Zanicchi ha già avanzato la sua candidatura, neanche tanto velatamente: "Come può esistere OK, il prezzo è giusto senza Zanicchi? Ricordate: se lo fate senza di me sarà un flop tremendo". Tuttavia, non è detto che Berlusconi non decida di puntare di nuovo su Gerry Scotti oppure su un altro volto Mediaset. Di sicuro arriveranno molto presto notizie al riguardo.