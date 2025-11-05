Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Il video della caduta di Iva Zanicchi a Belve trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!”

Durante i titoli di coda di Belve va in onda il video della caduta di Iva Zanicchi. La cantante inciampa sul set, Fagnani esclama “Mannaccia!”, ma la Zanicchi reagisce da professionista: “Mandiamolo in onda”.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Gennaro Marco Duello
60 CONDIVISIONI
Immagine

Alla fine della puntata di Belve andata in onda martedì 4 novembre su Rai 2, i titoli di coda hanno riservato un momento inatteso (che era però stato anticipato da Davide Maggio). Nello spazio dedicato ai bloopers e ai backstage, sono apparse le immagini della caduta di Iva Zanicchi durante la registrazione della sua intervista con Francesca Fagnani.

Le immagini della caduta nei titoli di coda

Il video mostra Francesca Fagnani che accompagna Iva Zanicchi al termine dell'intervista. La cantante, però, non nota lo scalino per scendere dal palco e perde l'equilibrio, finendo per inciampare sui binari del dolly della telecamera. La caduta è rovinosa, tanto da provocare un momento di apprensione visibile in studio.

La reazione di Fagnani è immediata ma sobria: un "Mannaccia!" ripetuto più volte, mentre si china verso l'ospite. Ma è la risposta della Zanicchi a catturare l'attenzione: appena rialzata, con la prontezza che solo decenni di palcoscenico possono dare, la cantante dice: "Questo mandiamolo in onda mi raccomando". Una battuta che rivela il suo approccio allo spettacolo, dove anche gli imprevisti diventano parte del racconto.

Leggi anche
Iva Zanicchi a Belve: “Più brava di Mina e Ornella Vanoni. Ok il prezzo è giusto in Rai senza di me? Un flop”

L'incidente durante la registrazione

Come anticipato da Davide Maggio, l'episodio si era verificato poco prima dell'inizio dell'intervista. La cantante, che a gennaio compirà 85 anni, è scivolata mentre faceva il suo ingresso sul set, senza accorgersi del gradino. L'incidente, come si vede anche dal video, ha provocato preoccupazione tra la troupe e gli altri presenti, ma Iva Zanicchi ha rassicurato tutti nel giro di pochi minuti: si era subito rialzata e ha insistito anzi per mandare in onda anche quel momento. Nell'intervista, Iva Zanicchi ha parlato in maniera schietta su ogni argomento. È stata sondata la vecchia rivalità con Mina, ma soprattutto si è parlato di Ok, il prezzo è giusto, programma che la Rai vorrebbe rifare ma senza di lei: "Se non mi chiamano", ha detto la Zanicchi, "sarà un flop".

Programmi TV
60 CONDIVISIONI
Immagine
BELVE
Il video della caduta di Iva Zanicchi trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!”
Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue, la diagnosi di Fagnani: “Dovevo fare il medico”
Adriano Pappalardo e la frecciata ad Al Bano: "Non vado dietro i politici, non mi hanno mai chiamato per cantare in Senato"
Iva Zanicchi a Belve: “Più brava di Mina e Ornella Vanoni. Ok il prezzo è giusto in Rai senza di me? Un flop”
Irene Pivetti: “Non ho avuto altri uomini dopo la fine del matrimonio con Alberto Brambilla”
Iva Zanicchi a Belve: "La pipì dietro il divano? Una grande attrice. Ok, il prezzo è giusto senza me sarà un flop"
Adriano Pappalardo a Belve: "All'Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura"
Iva Zanicchi è "caduta in studio durante la registrazione" dell'intervista: come sta ora
Irene Pivetti a Belve: "È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views