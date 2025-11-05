Il video della caduta di Iva Zanicchi a Belve trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!”

Alla fine della puntata di Belve andata in onda martedì 4 novembre su Rai 2, i titoli di coda hanno riservato un momento inatteso (che era però stato anticipato da Davide Maggio). Nello spazio dedicato ai bloopers e ai backstage, sono apparse le immagini della caduta di Iva Zanicchi durante la registrazione della sua intervista con Francesca Fagnani.

Le immagini della caduta nei titoli di coda

Il video mostra Francesca Fagnani che accompagna Iva Zanicchi al termine dell'intervista. La cantante, però, non nota lo scalino per scendere dal palco e perde l'equilibrio, finendo per inciampare sui binari del dolly della telecamera. La caduta è rovinosa, tanto da provocare un momento di apprensione visibile in studio.

La reazione di Fagnani è immediata ma sobria: un "Mannaccia!" ripetuto più volte, mentre si china verso l'ospite. Ma è la risposta della Zanicchi a catturare l'attenzione: appena rialzata, con la prontezza che solo decenni di palcoscenico possono dare, la cantante dice: "Questo mandiamolo in onda mi raccomando". Una battuta che rivela il suo approccio allo spettacolo, dove anche gli imprevisti diventano parte del racconto.

L'incidente durante la registrazione

Come anticipato da Davide Maggio, l'episodio si era verificato poco prima dell'inizio dell'intervista. La cantante, che a gennaio compirà 85 anni, è scivolata mentre faceva il suo ingresso sul set, senza accorgersi del gradino. L'incidente, come si vede anche dal video, ha provocato preoccupazione tra la troupe e gli altri presenti, ma Iva Zanicchi ha rassicurato tutti nel giro di pochi minuti: si era subito rialzata e ha insistito anzi per mandare in onda anche quel momento. Nell'intervista, Iva Zanicchi ha parlato in maniera schietta su ogni argomento. È stata sondata la vecchia rivalità con Mina, ma soprattutto si è parlato di Ok, il prezzo è giusto, programma che la Rai vorrebbe rifare ma senza di lei: "Se non mi chiamano", ha detto la Zanicchi, "sarà un flop".