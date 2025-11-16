Ivan Zazzaroni: “Prima di Selvaggia Lucarelli ero io il cattivo di Ballando con le stelle”

Ivan Zazzaroni è stato ospite di Francesca Fialdini e ha sottolineato come nel suo percorso nello show di Rai1 sia stato prima lui il giudice più severo.

Ospite del programma pomeridiano di Rai1, Da noi…a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, è Ivan Zazzaroni. Il giornalista e giudice di Ballando con le stelle ha parlato della sua esperienza nel programma, sia da concorrente che dall'altro lato, da giudice.

Ivan Zazzaroni e l'esperienza a Ballando da giudice e concorrente

"Prima di Selvaggia ero io il giudice cattivo" è così che Ivan Zazzaroni parla della sua esperienza da giudice nel programma di Milly Carlucci, dove ormai Selvaggia Lucarelli è senza dubbio il personaggio più temibile dal punto di vista dei commenti rivolti ai ballerini, sempre piuttosto pungenti. Il giornalista ha però rievocato anche momenti indimenticabili, che all'epoca lo resero il giudice più criticato: "Ho fatto anche scivoloni, storici, come lo zero dato ad Albertazzi quando rimase fermo. Mi travolsero di critiche: “Non puoi dare 0 al mito”. Ora ho cambiato ruolo, ho fatto un passo indietro". Ma il giornalista è stato in realtà anche concorrente del programma, nel 2007, ed è forse per questo motivo che i suoi giudizi sono sempre piuttosto puntuali:

All’inizio mi vergognavo come un ladro. Quando me lo proposero dissi: “Siete matti? Sono un giornalista!”. Suggerii a Milly di fare il giudice e lei accettò. Due anni dopo mi convinse dicendo che nel Dancing with the Stars inglese i giornalisti funzionano benissimo. Provai ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Un abbraccio a Natalia Titova: puntava moltissimo su di me… e arrivammo nei primi tre!

Francesca Fialdini a riposo dopo l'infortunio

Una chiacchierata incentrata sul programma, oltre che sui ricordi del direttore del Corriere dello Sport, che si trova a parlare con Francesca Fialdini a sua volta concorrente dello show che, però, in queste settimane ha subito non pochi infortuni. La conduttrice, infatti, ha annunciato nella puntata dello show di sabato 15 novembre che a causa del dolore al piede che in queste settimane aveva provato ad ignorare esibendosi lo stesso, non potrà continuare il suo percorso nel programma. Ad affermarlo anche il medico che l'ha visitata e che chiede "un periodo di riposo di almeno due settimane".