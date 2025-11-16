Francesca Fialdini mostra il suo referto dopo lo stop a Ballando, la risposta alle critiche: “La verità è più forte”

Dopo lo stop a Ballando con le Stelle per motivi di salute, Francesca Fialdini ha pubblicato su Instagram il video che attesta le sue condizioni, in risposta a chi la critica: “La verità è più forte di ogni maldicenza”.

Francesca Fialdini ha annunciato il suo ritiro temporaneo da Ballando con le Stelle. Nella puntata del 15 novembre, la concorrente ha spiegato di doversi fermare per via di un infortunio al piede che non le permette più di ballare. Poco dopo la puntata ha addirittura pubblicato sui social il video delle parole del medico, probabilmente rispondendo a chi l'ha accusata di non essere sincera.

Nelle scorse settimane Fialdini era scesa in pista nonostante il dolore al piede, esibendosi in alcune coreografie che non prevedevano l'appoggio della gamba. Il dolore è però peggiorato e per questo motivo le è stato imposto uno stop temporaneo ad ogni tipo di allenamento. Tuttavia, non è detto che non possa più rientrare in gara: se le sue condizioni di salute miglioreranno, tra due settimane potrà partecipare al ripescaggio previsto dal regolamento e giocarsi quindi ancora la vittoria.

Nel frattempo Fialdini ha voluto pubblicare su Instagram il video che attesta le sue condizioni fisiche, in cui si sentono direttamente le parole della dottoressa che l'ha visitata e che ha emesso il referto. "La situazione clinica di Francesca Fialdini è abbastanza complessa. Dagli esami sono emerse tre micro fratture alle costole che risultano scomposte. Quindi non ci sentiamo di dare l'ok a svolgere l'attività di ballo, dovrà rispettare un periodo di due settimane di riposo", dice.

La concorrente ha voluto pubblicare le parole del medico per un motivo ben preciso: "Non ero tenuta a farlo, ma per il rispetto che sento nei confronti di Milly e il suo bellissimo programma". E infine ha concluso: "La verità è più forte di ogni maldicenza", lasciando intendere che qualcuno l'ha accusata di fingere o di non essere del tutto sincera riguardo le sue condizioni di salute e per questo ha voluto in qualche modo ‘giustificarsi', pur non essendo tenuta a farlo.