Incidente per Iva Zanicchi a Belve: “Caduta in studio durante la registrazione”, cos’è successo e come sta ora

Piccolo incidente per Iva Zanicchi durante la registrazione della prossima puntata di Belve, in onda prossimamente su Rai 2. Come riportato da Davide Maggio, la cantante e conduttrice sarebbe scivolata in studio poco prima dell’inizio dell’intervista con Francesca Fagnani. Secondo le prime ricostruzioni, l’artista non avrebbe notato un gradino mentre faceva il suo ingresso sul set.

L'incidente durante la registrazione

L’episodio ha provocato un po’ di spavento tra la troupe e gli altri presenti, ma fortunatamente le condizioni di Iva Zanicchi non destano preoccupazioni. La cantante, che a gennaio compirà 85 anni, avrebbe rassicurato tutti pochi minuti dopo la caduta: dalle informazioni trapelate, infatti, si sarebbe subito rialzata e avrebbe voluto comunque proseguire con la registrazione, riferendo di stare bene.

L’incidente arriva a pochi giorni da un altro episodio simile, avvenuto durante un concerto a Noci, in provincia di Bari, quando era scivolata mentre si avvicinava ai fan per salutarli, senza riportare conseguenze. In quell'occasione era stato necessario l'intervento dei carabinieri per aiutarla a rialzarsi. Non è la prima caduta per l’artista, che nel tempo ha abituato il pubblico a reagire con leggerezza anche agli imprevisti. Un episodio analogo era accaduto già qualche anno fa, durante un’esibizione a Il cantante mascherato. Anche in quell’occasione, nessuna conseguenza seria, solo un po’ di paura.

Le novità della nuova stagione di Belve

Nel frattempo, dopo l'ottimo esordio dello scorso martedì con le interviste di Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, il programma di Fagnani quest'anno si presta a un'importante novità. In attesa di scoprire gli ospiti ufficiali della prossima puntata, sappiamo con certezza che tornerà in studio Maria De Filippi, che nello scorso appuntamento aveva intervistato la stessa conduttrice.