Iva Zanicchi cade mentre cerca di salutare i fan, i carabinieri intervengono per aiutarla a rialzarsi

Attimi di spavento per Iva Zanicchi a margine di un concerto a Noci. La cantante si è avvicinata ai fan presenti per salutarli ma è inciampata e ha perso l’equilibrio. Ad aiutarla a rialzarsi sono stati i carabinieri presenti sul posto.

La voglia di salutare da vicino i fan accorsi per assistere al suo concerto a Noci, in provincia di Bari, ha giocato un imprevedibile brutto scherzo a Iva Zanicchi. La cantante 85enne stava cercando di avvicinarsi alla folla che la acclamava per ringraziarla al termine dell’evento, ma complice un attimo di distrazione è inciampata e ha perso l’equilibrio, finendo per cadere. Ad aiutarla a rialzarsi sono stati i carabinieri presenti sul posto, intervenuti immediatamente per garantirle tutta l'assistenza necessaria. Un aiuto del quale, fortunatamente, l’artista ha avuto bisogno solo per pochi istanti, come testimonia il video postato su Instagram da Radio Bari.

La caduta di Iva Zanicchi alla fine del suo concerto

Dopo aver terminato la sua esibizione, Iva si era avvicinata ai fan per salutarli e concedere qualche foto o video ricordo. La fretta, però, l’ha messa nella condizione di mettere un piede in fallo e in un attimo è caduta a terra. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che l’hanno aiutata a rialzarsi. La cantante, dimostrando una sorprendente agilità nonostante l’età, si è subito rimessa in piedi e ha continuato il suo giro tra il pubblico, sorridente e serena.

Prima il concerto a Noci, poi la partenza per New York: Iva Zanicchi inarrestabile a 85 anni

Poco prima di scendere dal palco per salutare la folla, Iva aveva annunciato ai suoi fan che di lì a poche ore sarebbe partita alla volta di New York. L’instancabile “Aquila di Ligonchio”, infatti, è attesa oltreoceano per un’esibizione al Festival della Canzone Italiana di New York (il NYCanta 2025), dove sarà ospite d’onore e membro della giuria. Nonostante la caduta, Iva ha rassicurato subito il pubblico con un sorriso e ha proseguito come se nulla fosse accaduto, confermando ancora una volta la sua energia e il suo entusiasmo inesauribili.