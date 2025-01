video suggerito

Iva Zanicchi compie 85 anni: “Fausto Pinna morto da poco, nessuna festa”, il regalo di Pier Silvio Berlusconi Iva Zanicchi ieri, sabato 18 gennaio, ha compiuto 85 anni e per l’occasione ha ricevuto numerosi regali, tra cui anche uno da Pier Silvio Berlusconi. La cantante e volto televisivo al Corriere ha svelato di non aver voluto festeggiare vista la recente scomparsa del marito: “È troppo presto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Iva Zanicchi ieri, sabato 18 gennaio, ha spento 85 candeline. Con un video su Instagram la celebre cantante e conduttrice televisiva ha ringraziato i fan per l'affetto dimostratole e al Corriere ha raccontato le telefonate e i regali ricevuti in occasione del compleanno. Tra questi, anche quello di Pier Silvio Berlusconi che, come dichiarato dalla Zanicchi, "non dimentica mai di farmi gli auguri".

Il regalo di Pier Silvio Berlusconi a Iva Zanicchi

Iva Zanicchi al Corriere ha raccontato i dettagli del suo 85esimo compleanno. La cantante ha rivelato di aver ricevuto "tanti, tanti fiori" e in particolare "Un mazzo enorme da Piersilvio Berlusconi che non dimentica mai di farmi gli auguri". La figlia, invece, le ha regalato diversi oggetti e "in particolare un paio di ciabatte chic in velluto come quelle di Briatore". Ma "il regalo più bello è l'affetto delle persone" ha continuato la cantante che si è detta pronta per nuovi progetti. Anche nel video condiviso su Instagram nel quale si riprende con un mazzo di fiori tra le mani, ha commentato i suoi anni appena compiuti:

Oggi è il mio compleanno, mi sento bene, sono allegra. Ho 85 anni, cosa vuoi che sia? Sono anni bellissimi, si riflette, si fanno progetti. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno fato gli auguri, e grazie a tutti gli 80enni. Dopo i 90 ci si può sentire anziani, prima di allora no.

Il dolore per la morte del marito Fausto Pinna: "Non farò feste"

Iva Zanicchi convive con il dolore per la perdita del marito, Fausto Pinna, morto lo scorso agosto per un tumore ai polmoni. Al Corriere ha spiegato di aver preferito non festeggiare il suo compleanno: "Fausto è mancato da cinque mesi, è ancora troppo presto. Chiederò solo alla signora che mi aiuta in casa di prepararmi il riso con il latte che mi faceva da bambina mia mamma. Da giovane non amavo molto i dolci, ora mi mangerei solo quelli", le parole.