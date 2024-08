video suggerito

È morto Fausto Pinna, compagno di vita di Iva Zanicchi: aveva 74 anni Grave lutto per Iva Zanicchi: addio al compagno di vita Fausto Pinna. Produttore musicale, legato alla cantante dal 1987, aveva 74 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Fausto Pinna, storico compagno di vita di Iva Zanicchi. La cantante aveva deciso proprio un anno fa di interrompere i concerti e gli impegni più gravosi, proprio per stare accanto al suo compagno. È morto nella notte dell'8 agosto. Lottava contro un tumore ai polmoni. Produttore musicale, legato alla cantante dal 1987, aveva 74 anni. I funerali saranno celebrati a Lesmo il 9 agosto alle 15.30 nella chiesa di santa Maria assunta.

Il racconto della vita e del tumore di Fausto Pinna fatto da Iva Zanicchi

Iva Zanicchi non mancava mai di condividere momenti divertenti insieme al suo Fausto Pinna. A Sanremo 2022, anno della sua ultima partecipazione al Festival, dichiarò senza problemi che ancora faceva sesso con lui: "In modo fantasioso", disse. In una recente intervista a DiPiù, Iva Zanicchi raccontò del tumore al polmone contro cui stava lottando suo marito: "Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l'aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita". Invece, è riuscito a strappare due anni. A Verissimo aveva raccontato:

Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto "Lazzarona, hai fumato". Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio.

"Con lui mi sono sempre divertita tanto"

Iva Zanicchi e Fausto Pinna hanno avuto una storia sempre basata sul rispetto e sulla grande sintonia. "Con lui mi sono sempre divertita tanto", ha ammesso, "e ci divertiremo ancora". La quotidianità interrotta dal tumore: "Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto “Lazzarona, hai fumato”. Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio”, aveva detto. Tanti già i messaggi di cordoglio, tra cui proprio quello della redazione di Verissimo a cui Iva Zanicchi aveva raccontato il dramma del compagno: "Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato Fausto".

Leggi anche È morto Charles Cyphers, lo sceriffo Brackett della saga Halloween aveva 85 anni