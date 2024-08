video suggerito

Iva Zanicchi, le prime parole dopo la morte del compagno: "Pippi è salito in cielo, grazie del conforto" A pochi giorni di distanza dalla morte di Fausto Pinna, Iva Zanicchi usa i social per esprimere il suo dolore, ma anche ringraziare tutti per l'affetto ricevuto.

A cura di Andrea Parrella

Iva Zanicchi parla per la prima volta dopo la morte del suo compagno, Fausto Pinna, scomparso alcuni giorni fa a seguito di una grave malattia. L'artista ha utilizzato i profili social per esprimere il proprio dolore, ma anche per ringraziare amici e seguaci che nei giorni successivi al lutto le hanno indirizzato messaggi di cordoglio.

Il messaggio di Iva Zanicchi

Un messaggio breve di ringraziamento, quello della cantante, queste le parole di Zanicchi: "Come avrete saputo il mio caro Pippi è salito in cielo , ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore le vostre parole di affetto mi sono di grande conforto , grazie grazie grazie vi voglio bene . Iva".

Fausto Pinna è morto all'età di 74 anni, aveva un tumore ai polmoni. Iva Zanicchi, che stava insieme a lui dal 1987, aveva deciso proprio un anno fa di interrompere i concerti e gli impegni più gravosi, proprio per stare accanto al suo compagno. È morto nella notte dell'8 agosto. Lottava contro un tumore ai polmoni.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna insieme dal 1987

La cantante non mancava mai di condividere momenti divertenti insieme al suo Fausto Pinna. A Sanremo 2022, anno della sua ultima partecipazione al Festival, dichiarò senza problemi che ancora faceva sesso con lui: "In modo fantasioso", disse. In una recente intervista a DiPiù, Iva Zanicchi raccontò del tumore al polmone contro cui stava lottando suo marito: "Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l'aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita". Invece, è riuscito a strappare due anni. A Verissimo aveva raccontato:

Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto "Lazzarona, hai fumato". Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio.