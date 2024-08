video suggerito

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, vita privata: la scelta di non sposarsi, i figli e la lotta contro il tumore Fausto Pinna, 74 anni, è stato il compagno di Iva Zanicchi, 84 anni, per ben 37 anni. I due si sono conosciuti nel 1987 e da allora non si sono più lasciati, anche se non si sono uniti in matrimonio e non hanno mai avuto figli. In questo ultimo anno, la cantante si era presa una pausa dal lavoro per stargli vicino nella lotta contro il tumore. "Sento dentro che lui ce la farà", aveva dichiarato nel 2023.

Fausto Pinna, produttore musicale, 74 anni, è stato il compagno di Iva Zanicchi (84 anni) per 40 anni. I due si sono conosciuti nel 1987 e da allora non si sono più lasciati, anche se non si sono uniti in matrimonio e non hanno mai avuto figli. Nel 1967 la nota cantante aveva sposato il produttore Tonino Ansoldi, da cui ebbe sua figlia Michela Ansoldi, oggi psicologa. Dopo soli 9 anni, divorziarono e, dieci anni più tardi, Pinna entrò nella sua vita come compagno stabile. In questo ultimo anno, Iva Zanicchi si era presa una pausa dal lavoro per stargli vicino nella malattia, visto che la lotta contro il tumore aveva preso il sopravvento sulla loro vita lavorativa. Oggi, 8 agosto, la notizia della morte di Fausto Pinna ha gelato il mondo dello spettacolo.

L'ultima intervista a giugno: "Non sta bene, ma lottiamo insieme"

Lo scorso giugno, Iva Zanicchi è stata ospite di Estate in diretta e ha condiviso il momento delicato che stava vivendo con il compagno Fausto Pinna: "Non sta bene, ma lotta, lottiamo assieme. Io voglio essere allegra e sorridente, lo saluto perché ci sta guardando. Gli ho detto che venivo a Roma e tornavo subito". Sempre in allegria, si sono divertiti molto e ogni mattina, "anche adesso che non sta bene", le dice che è bella: "E allora io mi metto nuda e faccio la danza del ventre, lui ride". In questi ultimi tempi la riservatezza ha dato spazio ai sentimenti: "Non sono una di tante parole ma negli ultimi tempi gli dico spesso che lo amo. Lui mi dice che è stanco di stare qui a lottare, a stare male, si deprime. Mi chiede di andare via insieme e gli rispondo che questo proprio no, che dobbiamo rimanere qui tutti e due".

Perché Iva Zanicchi e Fausto Pinna non si sono sposati e non hanno figli

Perché Iva Zanicchi non ha mai sposato Fausto Pinna lo ha spiegato lei stessa durante un'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo: "Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta…". La scelta di non avere figli sarebbe stata comune e negli anni non si sono mai soffermati sull'argomento. In tema tradimenti invece la cantante dichiarò nel corso di un'ospitata a Domenica Live:

Una volta l'ho visto mentre guardava una, un troi*ne, scusate eh. Mi dice: "Vado a fumare". Vedo che esce anche lei. Sono arrivata dietro di loro e, prima ancora che potessero dirsi "Buonasera", dico: "Signora, lo vuole? Se lo prenda pure". Io non l'ho mai tradito. Certo, gli uomini belli li guardo, anche adesso. Sono rimasta casta fino a 26 anni, anche perché ero anche imbranata, venivo dalla provincia. Poi ho recuperato.

La scoperta del tumore e la scelta di Iva Zanicchi di restargli vicino

Fausto Pinna stava lottando contro un tumore al polmone, che gli è stato diagnosticato per la prima volta nel 2020. "Fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla", aveva spiegato, aggiungendo dettagli sul loro equilibrio di coppia durante la malattia, che Iva Zanicchi ha sempre creduto potesse superare: "Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto "Lazzarona, hai fumato". Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio".