Chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi e produttore musicale Dopo tre vittorie e dieci partecipazioni in totale, Iva Zanicchi torna al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Voglio Amarti”. Al suo fianco da oltre 30 anni, lontano dal palcoscenico, c’è il compagno Fausto Pinna.

A cura di Gaia Martino

Con tre vittorie alle spalle e dieci partecipazioni in totale, Iva Zanicchi è ormai una veterana del Festival di Sanremo. Anche quest'anno la troveremo sul palco dell'Ariston in gara con il brano Voglio Amarti. A supportarlo in questa avventura, così come nella vita ormai da tanti anni, c'è Fausto Pinna. Dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi con cui ha avuto la figlia Michela, Iva Zanicchi ha ritrovato l'amore tra le braccia del suo ‘angelo custode‘, come lo ha definito. Conosciamolo meglio.

Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi

Non hanno mai coronato il loro amore con il matrimonio, ma si considerano comunque marito e moglie. Il loro legame è davvero speciale: Iva e Fausto stanno insieme da oltre trent'anni e lui non ha mai smesso di corteggiarla. Nato in Sardegna, Fausto è un produttore musicale: dietro l'album dell'artista emiliana, Care Colleghe, c'è infatti il suo nome. Si legge sul web che galeotta fu proprio quella collaborazione che risale al 1987, anno in cui è scoppiato l'amore.

Fausto Pinna non è presente su alcun social network: risulta difficile dunque scoprire altre informazioni sul suo conto. Lo troviamo però in alcuni post pubblicati dalla Zanicchi: uno scatto, dolcissimo, risale al giorno di San Valentino.

La storia d'amore con Iva Zanicchi, perché non sono marito e moglie

Ma perché non si sono mai sposati? Fu Iva, nel corso di un'intervista nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, a confessare di non desiderare il matrimonio: "Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta…". Nonostante l'amore forte e duraturo che li lega, negli anni non sono mancati momenti di gelosia e tentazioni, che l'artista ha confessato ospite di Domenica Live: