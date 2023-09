Roberto Bolle e Daniel Lee a Capri, le foto in barca del ballerino con il suo fidanzato Roberto Bolle e il fidanzato Daniel Lee sono stati beccati in barca, al largo di Capri, dove hanno trascorso un weekend lungo, anche in compagnia di alcuni amici. Il ballerino si è lasciato andare, tra baci e abbracci con il suo compagno ormai da tre anni.

A cura di Ilaria Costabile

Ultimi scampoli d'estate per Roberto Bolle e Daniel Lee, i due si sono concessi un weekend lungo a Capri, dove sono stati raggiunti da alcuni amici che in barca li hanno portati nelle vicinanze dell'isola e poi a pranzo a Nerano. Il ballerino abbraccia e bacia il suo fidanzato che, però, sembra stare un po' sulle sue, meno espansivo dell'etoile. Entrambi desiderosi di preservare la loro privacy, non hanno mai dato modo ai paparazzi di strappare un servizio fotografico sul loro sentimento. Prima almeno che li beccassero quelli che lavorano per il settimanale Chi di Alfonso Signorini.

L'ultimo weekend d'estate

Da quando tre anni fa sono stati beccati per la prima volta insieme a Venezia, Roberto Bolle e Daniel Lee, direttore creativo di Burberry, non si sono mai più lasciati e hanno portato avanti la loro storia pur provando a sfuggire agli occhi indiscreti dei fotografi che, alla prima occasione, non hanno perso tempo per immortalare qualche effusione in più. Ed è così che, infatti, il noto danzatore e il suo compagno sono stati fotografati a largo di Capri, dove il primo ballerino de La Scala si è sciolto in qualche abbraccio e bacio alla sua metà che, però, almeno dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, sembra essere rimasto piuttosto impassibile di fronte alle mille attenzioni del suo partner.

I due sono stati in visita a Li Galli, proprio di fronte Capri, poi una volta prelevati da alcuni amici venuti in barca da Napoli, sono andati a pranzare a Nerano, al ristorante Lo Scoglio. Il lunedì, però, è arrivato troppo presto, e così è terminato anche il loro ultimo weekend marino.

Foto del settimanale Chi

Roberto Bolle e il desiderio di privacy

D'altronde non è cosa frequente quella di vedere Roberto Bolle così aperto nel mostrare il suo lato più intimo, dal momento che ha sempre professato la necessità di tenersi lontano dal gossip e di preservare quanto più possibile la sua privacy. In effetti della sua storia con Daniel Lee, davvero pochi sono gli scatti pubblicati insieme sui giornali, tantomeno sul suo profilo social.