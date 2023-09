La vita privata di Massimiliano Varrese: l’ex Valentina Melis e l’amore per la figlia Mia Massimiliano Varrese, concorrente del Grande Fratello 2023, è un attore e ballerino oltre che un papà single. Lo ha raccontato nel video di presentazione realizzato per il reality show: sua figlia, Mia, è nata sei anni fa dalla storia d’amore con Valentina Melis.

A cura di Gaia Martino

Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Classe 1976, l'attore, cantante e ballerino è anche papà di Mia, bimba di sei anni nata dalla relazione con l'ex Valentina Melis. Nella clip di presentazione registrata per il programma ha confessato di essere single oggi.

La storia d’amore con l’ex Valentina Melis

Massimiliano Varrese ha avuto una lunga storia d'amore con Valentina Melis, attrice e conduttrice televisiva. Si sono conosciuti durante le prove della versione teatrale di Tre metri sopra il cielo, nel 2009, e fu amore a prima vista. Nel 2017, poco prima che nascesse la loro prima figlia insieme, rivelarono la loro intenzione di sposarsi, ma non è noto al gossip italiano se le nozze sono state poi celebrate. L'attore, oggi concorrente del GF, si è dichiarato single, ma non è noto da quanto tempo lo sia.

La nascita della figlia Mia

Nel gennaio 2017 in una lunga intervista a Diva e Donna, Massimiliano Varrese e la ex Valentina Melis annunciavano che presto sarebbe nata la loro bimba, Mia, nata pochi mesi dopo, a marzo. "Ho sempre pensato che l'uomo fosse un miracolo, capace di rigenerare se stesso da se stesso ed è per questo che siamo nati per comprenderne il significato. Il miracolo non è nell'accadere dell'evento stesso, il Miracolo è nell'esserne i coprotagonisti, i co-creatori. Il Miracolo è Amore e Condivisione. Il Miracolo è vedere Dio nella persona che ami e che genera la nuova Vita. Siamo orgogliosi e impazziti di gioia nel condividere con il mondo che oggi è nata nostra figlia! Benvenuta Amore! Benvenuta" scrisse papà Massimiliano su Instagram a corredo della prima foto di famiglia. Oggi la bimba ha 6 anni.

Massimiliano Varrese con la figlia Mia

La relazione con la collega Eleonora di Miele

Massimiliano Varrese prima di conoscere Valentina Melis è stato fidanzato con Eleonora Di Miele. La loro storia durò circa tre anni, fu lei a raccontare al settimanale Di Tutto, si legge sui siti di gossip, della rottura, arrivata nel 2008, nata per colpa della lontananza, "Lontananza di tutto, non solo fisica ma anche dei progetti".