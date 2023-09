Grande Fratello 2023: i nomi dei primi concorrenti nel cast e cosa fanno nella vita L’11 settembre parte il Grande Fratello 2023/24. Conduce Alfonso Signorini, come opinionista ci sarà Cesara Buonamici. Grande novità di quest’anno l’unione tra concorrenti Vip e Nip, ecco chi sono i sei partecipanti ufficiali Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan.

A cura di Sara Leombruno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'11 settembre parte il Grande Fratello 2023/24. Conduce Alfonso Signorini, come opinionista ci sarà Cesara Buonamici. Grande novità di quest'anno l'unione tra concorrenti Vip e persone comuni. Al posto di Giulia Salemi come inviata social ci sarà invece Rebecca Staffelli. Al momento sono sei i partecipanti ufficiali resi noti:

Grecia Colmenares

Alex Schwazer

Beatrice Luzzi

Letizia Petris

Vittorio Menozzi

Giselda Torresan

Grecia Colmenares

Grecia Colmenares è una dei concorrenti Vip annunciati fino ad ora per il Grande Fratello 2023/24, è un'attrice televisiva venezuelana, considerata una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta. Nata il 7 dicembre del 1962, si è sposata con Marcelo Pelegri, dal quale ha avuto un figlio, Gianfranco. Ad oggi, però, l'attrice è single dopo aver avuto una storia con il giovane Erik Luna, prima che scoprisse il suo flirt con un uomo.

Grecia Colmenares, concorrente Vip del Grande Fratello 2023/24

Alex Schwazer

Alex Schwazer è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale a carico dell'atleta. Ha 38 anni ed è nato a Vipiteno, in Trentino-Alto Adige. Nel 2019 si è sposato con Kathrin Freund, dalla quale ha avuto due figli: Ida, nata nel 2017, e Noah, nato nel 2020.

Alex Schwazer, campione olimpico tra i concorrenti del Grande Fratello 2023/24

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è un'attrice, regista e blogger italiana. Ha 52 anni ed è nata a Roma. Ha studiato al Liceo Terenzio Mamiani di Roma, poi si è laureata in Scienze Politiche. Si è sposata con Alessandro (il cognome non è noto), dal quale ha avuto due figli. Nel 2019, però, le loro strade si sono divise.

Beatrice Luzzi, concorrente Grande Fratello 2023/24

Letizia Petris

Letizia Petris è la prima dei tre concorrenti Nip resi noti dal Grande Fratello. Nata a Cesena l'8 giugno del 1999, ha 24 anni e vive a Coriano, in provincia di Rimini. Come si legge sul suo profilo Instagram, è laureata in Digital Marketing e di professione è una fotografa. Ha anche una pagina social dedicata esclusivamente ai suoi scatti, che ritraggono alcuni personaggi social. "Un difetto è che sono molto permalosa, un pregio è che credo molto nei sentimenti", ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Non è noto se la ragazza sia fidanzata: l'ultima foto social in coppia risale a giugno 2021 con un ragazzo di nome Andrea Contadini.

Letizia Petris, concorrente Nip del Grande Fratello 2023/24

Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi, concorrente Nip del GF, si è da poco laureato all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. Ha 21 anni e da qualche tempo lavora anche nel mondo della moda. Il futuro gieffino ha già lavorato per importanti brand di lusso come Dolce e Gabbana e Missoni. Su Instagram conta circa 6 mila followers: tra questi anche Giorgia Soleri, l'ex di Damiano dei Maneskin. Il ragazzo non è fidanzato.

Vittorio Menozzi, concorrente Grande Fratello 2023/24

Giselda Torresan

Giselda Torresan è un'operaia turnista dal 2010 in un'azienda di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa, in pronvincia di Treviso. Ha un profilo Instagram con oltre 130mila follower. Classe 1990, Gilda è originaria di Asolo, in provincia di Treviso ed è laureata in Scienze Ambientali. La sua passione sono la natura e la fotografia, due ambiti che è riuscita a combinare perfettamente vivendo in una malga sul Monte Grappa. Qui si occupa degli animali e della manutenzione della struttura, oltre che a lunghe ed appassionanti escursioni che le hanno permesso di scattare album fotografici e di ottenere un buon seguito sui social. Non ha mai menzionato un fidanzato o un marito.