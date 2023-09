La concorrente “sconosciuta” del GF Rosy Chin che ha quasi 400 mila followers ed è amica dei famosi Rosy Chin è una delle prime concorrenti “sconosciute” proposte da questa edizione del Grande Fratello. “Niente web star”, aveva detto Signorini. In realtà, la bella chef conta già quasi 400mila followers su Instagram ed è amica di decine di famosi.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosy Chin è una delle prime concorrenti “sconosciute” proposte dal Grande Fratello. Chef di origini cinesi, ha portato nella Casa la sua storia di vita già rapidamente toccata dal conduttore Alfonso Signorini, con la promessa di approfondire la sua vita nel corso delle prossime settimane. “Niente web star”, aveva detto però il conduttore nella sua dichiarazione di intenti pronunciata a inizio della puntata del reality in onda lunedì 11 settembre. Rosy, tuttavia, sembra avere tutta l’aria del fenomeno social. Il suo account Instagram conta già oltre 300mila followers, tantissimi per una donna che viene raccontata come una “sconosciuta”.

Gli amici Vip di Rosy Chin del Grande Fratello

Rosy – che su Instagram si chiama “The Queen Rosy Chin” – è la proprietaria di un profilo Instagram particolarmente curato e seguito. Tantissimi sono anche gli amici famosi che le hanno fatto gli auguri per questa nuova avventura al Grande Fratello o che interagiscono con i suoi post con like o commenti: da Emma Marrone a Paola Barale, Giulia Cavaglià, Tommaso Stanzani, Andrea Zelletta, Juliana Moreira, ClioMakeUp, Andrea Damante, Mario Serpa e decine di altri. Per molti di questi personaggi particolarmente noti in tv, Rosi è addirittura un’amica.

Il video di presentazione di Rosy Chin

Rosy si è raccontata così nel suo video di presentazione: “Ho 37 anni, sono una mamma, una chef, un’imprenditrice e una moglie. Sono nata e cresciuta a Milano e mi definisco troppo italiana per i cinesi e troppo cinese per gli italiani. Per me è stato molto difficile far convivere queste mie due culture. Sono cresciuta in una famiglia molto rigida, molto severa, con una cultura molto forte. I miei genitori sono dei ristoratori, li ho sempre aiutati nei loro ristoranti, avrei preferito giocare con le bambole o le mie michette ma per senso del dovere ho dovuto soffrire in silenzio”. Quindi ha raccontato qual è stato fino a qualche anno fa il suo rapporto con il cibo: