Chi è Anita Olivieri, la concorrente del Grande Fratello 2023: gli studi e la vita privata

Anita Olivieri è una delle concorrenti nip dell'edizione del Grande Fratello 2023. Ha 26 anni, ha studiato relazioni internazionali e lavora in un grande azienda di automotive. Viene da Roma e ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 per assecondare la sua voglia di libertà.

Chi è Anita Olivieri, la laurea in marketing e il lavoro in un’azienda di automotive

Come ha raccontato nel video di presentazione mandato in onda durante la prima puntata del Grande Fratello, Anita si occupa di marketing e lavora in un'azienda di automotive (ovvero il settore commerciale in cui sono compresi tutti i veicoli a motore). "Nella vita mi sono fatta il mazzo, ho studiato tanto. Ho due lauree, triennale, magistrale e anche un master a 25 anni" ha raccontato Anita.

Come anche spiegato in alcuni post sul suo profilo Instagram, ha sempre voluto mettere alla prova se stessa e la propria voglia di fare, per cui in corso d'opera ha cambiato il percorso di studi, iscrivendosi a Relazioni internazionali, da Scienze Politiche all'Università di Roma Tre e decidendo poi di proseguire con una laurea magistrale e un master, conseguiti alla LUISS Business School.

Poi, però, è scattato qualcosa che l'ha portata a mettersi nuovamente alla prova con un'esperienza completamente nuova: "Arrivata all'apice del mio momento lavorativo, ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui, guardo quella porta e mi sento libera, sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori".

Tra le sue più grandi passioni, infatti, c'è quella della musica. Le piace suonare e remixare, di fatti, ha anche potuto esibirsi in alcuni locali anche piuttosto conosciuti a Roma, movimentando le serate della Capitale.

Il legame di Anita con la madre e la nonna

Nel video di presentazione Anita ha parlato del suo rapporto con la madre e con la nonna: "Sono cresciuta con mia madre e mia nonna, due poli opposti. Mia madre mi ha trasmesso il modo rigido di vedere le cose nella vita, che per avere grandi risultati bisogna fare grandi sacrifici" e continua dicendo: "La più pazza di tutti è mia nonna, un'anima libera, infatti la invidio molto da questo punto di vista". Quella di Anita, però, è una famiglia particolarmente unita, almeno da quanto si evince nei vari post pubblicati su Instagram, in cui si mostra con il fratello maggiore, Leandro.

La vita privata: Anita Olivieri è single?

Anita ha rivelato di essere single: "Non sono fidanzata, vivo con un gatto che basta e avanza". Spulciando i post pubblicati suoi social, però, sembra che invece abbia un posto speciale nel suo cuore un ragazzo di nome Edoardo Sanson, 27 anni e anche lui di Roma. Compaiono in diversi scatti insieme, l'ultimo risalente alla cerimonia conclusiva del master e pubblicato sette giorni fa e d'altronde, anche le vacanze estive pare le abbiano trascorse insieme, non è chiaro se solo come amici.