Chi è Marco Fortunati, concorrente al Grande Fratello 2023: il lavoro e la vita privata Marco Fortunati è uno dei nuovi concorrenti non famosi del Grande Fratello Vip. Istruttore di sci, di kitesurf e tassista ha 31 anni e viene da Bologna, dove vive con la fidanzata Francesca. È entrato per vincere: “Sono competitivo, pronto per il faccia a faccia”.

A cura di Ilaria Costabile

Marco Fortunati è uno dei concorrenti nip dell'edizione del Grande Fratello 2023. Ha 31 anni ed è di Bologna, dove lavora come tassista, ma è anche maestro di sci e istruttore di kitesurf. È fidanzato con Francesca, con la quale vive da qualche tempo, ma come ha dichiarato lui stesso: "Lei sa che io ho la passione per le donne".

Chi è Marco Fortunati, tassista e istruttore di sci al Gf

Alla domanda su chi sia Marco, i genitori hanno risposto: "Un vulcano, un terremoto, un concentrato di allegria", parole chiave per comprendere la personalità di un trentunenne che ha deciso di far diventare la sua passione per lo sport il suo lavoro, o almeno in parte. Oltre ad essere insegnante di sci e istruttore di kitesurf come fa sapere con alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, infatti, Fortunati è anche un tassista: "So che il taxi non c'entra molto, ma almeno sto seduto durante l'anno" dice durante il suo video di presentazione. Dice di essere un tipo determinato e che è entrato al Grande Fratello per conquistare la vittoria: "In questo momento mi sento come davanti al cancelletto di partenza, ho i brividi, il battito forte, non vedo l'ora di cominciare. Io entro per vincere, sono estremamente competitivo e sono pronto per il faccia a faccia".

Marco Fortunati è fidanzato con Francesca Monteleone

Dal 2018 è fidanzato con Francesca Monteleone, insegnante di inglese e spagnolo, che ha 28 anni. I due pubblicano spesso foto insieme, in cui mostrano i loro viaggi o alcuni momenti condivisi insieme nel corso dell'anno, tra cene, giornate in montagna e tanto altro. Come, però, ha rivelato lo stesso Marco, sebbene siano fidanzati da diversi anni, le tentazioni non sono mancate: "Quello che si dice sui maestri di sci è vero, rimorchiamo". Ma a quanto pare anche la sua ragazza ne è a conoscenza: "Francesca lo sa che io ho un debole per le donne, e qualche sbandata l'ho presa, qualcuna anche sgamata".