Federico Massaro accusa i suoi ex inquilini al GF: "Mi hanno rubato un intero bucato bianco e i rasoi" Federico Massaro dopo le parole su Perla Vatiero, sua ex inquilina al GF con la quale ha spesso litigato, era stato accusato da Deianira Marzano di fare la vittima per hype. In replica all'influencer del pettegolezzo online ha confessato: "Prestavo sempre i miei vestiti, mi hanno rubato un intero bucato bianco".

A cura di Gaia Martino

Federico Massaro su Instagram si è scagliato contro Deianira Marzano che lo ha accusato di fare la vittima al fine di avere visibilità dopo le parole su Perla Vatiero, Sergio D'Ottavi e Alessio Falsone. Il modello ex concorrente del Grande Fratello ha confessato di essersi trattenuto spesso all'interno della Casa "per quieto vivere". Nelle ultime ore, in risposta all'influencer del pettegolezzo online, ha aggiunto: "Mi hanno rubato un intero bucato bianco, vestiti e rasoi".

Le accuse contro gli ex inquilini al GF

Federico Massaro nel replicare alle accuse di Deianira Marzano che lo ha accusato di fare hype parlando dei suoi ex inquilini, ha rivelato di essere stato derubato di alcuni vestiti e oggetti all'interno della casa di Cinecittà. Queste le sue parole:

Dicono che faccio hype. Non ero io quello che prestava sempre vestiti a tutti? Non ero io quello a cui hanno rubato un intero bucato bianco perché era nella lavatrice? Non ero io quello a cui hanno rubato i rasoi? Prima di sparare cavolate, due chiacchiere? Chiedi.

Le parole contro Alessio, Perla e Sergio: "Mi sono trattenuto tanto"

Il giorno prima Federico Massaro aveva risposto ad alcune curiosità dei followers su Instagram. Alla domanda "Chi ti ha fatto perdere le staffe tra i gieffini?", il 29enne milanese aveva risposto: "Se non ci fossero state le telecamere…Io mi sono trattenuto tanto, per quieto vivere. Ma vabbè Sergio, Alessio e Perla. Soprattutto Perla, perché qualsiasi cosa facessi era sempre sbagliata, stava sempre ad attaccarmi su tutto. Si litigava sempre per cavolate. La cosa che mi dava più fastidio erano le litigate perché appena litigavi con qualcuno, arrivavano altri a mettersi davanti alle telecamere. Nessuno mi chiedeva mai come stessi dopo quelle litigate, pensavano tutti alla propria reputazione e a come ne sarebbe uscita dalle immagini che l’Italia vedeva".