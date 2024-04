video suggerito

Beatrice Luzzi: “Al GF tutti costruiti. A casa ho visto video di Greta, non mi sono mai fidata di lei” Beatrice Luzzi a Casa Chi commenta la sua avventura al GF e apre al futuro: “Ora preferirei condurre una trasmissione piuttosto che recitare”. Una volta tornata a casa, ha avuto modo di vedere alcuni video dei suoi ex inquilini: “Hanno mancato tutti di indipendenza di pensiero. Ho visto affondi di Greta contro di me, ma non mi sono mai fidata di lei”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Luzzi, ospite di Casa Chi, ha parlato della sua avventura al Grande Fratello. Arrivata sino alla finalissima con Perla Vatiero, si è classificata seconda, dopo la fidanzata di Mirko Brunetti: "Probabilmente chi ha vinto è più rappresentativo tra gli inquilini. Come età, come formazione, era prevedibile per una trasmissione di questo genere" ha dichiarato. Una volta fuori dalla casa di Cinecittà, ha assistito a video della casa che hanno attirato la sua attenzione. Oggi sogna di poter condurre un programma. Su Giuseppe Garibaldi, poi, ha spiegato che le sarebbe piaciuto "consumare la passione nella casa", perché la quotidianità avrebbe portato "guai su guai".

Le parole di Beatrice Luzzi sul post Grande Fratello

Dopo la partecipazione al GF, Beatrice Luzzi desidererebbe condurre un programma. "Credo che dovrei scrivere qualcosa di questa esperienza, cercare di trovare una sintesi a questo percorso. Non è facile, è stato complesso, ha avuto tante sfumature, ma potrebbe avere un senso per me. Sul mio futuro, preferirei condurre una trasmissione piuttosto che recitare. La recitazione, tranne in alcuni casi, come modalità di lavoro, è noiosa. Si aspetta tanto tempo per un provino, poi per la risposta, poi si aspetta per recitare, per vedere il risultato in tv. Secondo me è un lavoro in cui si morde poco la vita, è tutto differito" ha raccontato prima di rivelare di aver visto alcuni video sui social, dopo il programma, che le hanno fatto cambiare idea su alcuni concorrenti. "Hanno mancato tutti di indipendenza di pensiero. L'incapacità di procedere su una strada propria, l'incapacità di avere percezioni proprie al di là di strategie o parole. Questa è stata la cosa più triste che ho visto. Da fuori, dai social, non mi ha sorpreso granché rispetto alle idee che mi ero fatta. Delusioni? Qualche sfumatura in più l'ho vista". L'attrice ha spiegato di aver visto alcuni video di Greta Rossetti e Letizia Petris che hanno attirato la sua attenzione: "Greta ha fatto vari affondi contro di me molto ben nascosti, anche se in fondo non mi sono mai fidata di lei. Su Letizia ho visto qualche ipocrisia in più. In generale, da fuori, mi sono resa conto che anche in quei giorni in cui credevo che tutto fosse finalmente sereno e amichevole, in realtà era tutto molto costruito".

Il commento su Giuseppe Garibaldi

Prima di chiudere l'intervista, Beatrice Luzzi ha poi parlato di Giuseppe Garibaldi. Le differenze caratteriali non hanno mai ostacolato la sua curiosità di conoscerlo: "Ho sempre frequentato persone molto diverse da me. La curiosità l'ho sempre avuta, sono stata tanti anni con un uomo simile a Giuseppe, era un'artista e si era fatto una cultura da solo" ha raccontato. "Nonostante le differenze e incomprensioni, cattiverie, c'era una energia particolare tra noi" ha poi aggiunto, prima di spiegare il motivo per il quale non ha intenzione di continuare a frequentarlo. "Il sentimento c'è stato. All'inizio gli dissi che fuori sarebbe finita perché siamo in universi diversi, ho una vita densa di responsabilità" ha spiegato, e la quotidianità sarebbe stata complicata. "Avrei voluto viverla e consumarla dentro e essere liberi fuori. Potrei dargli tanto, e anche lui a me, però passeremmo guai su guai" ha concluso.

Leggi anche Quanto ha guadagnato Perla Vatiero dalla partecipazione e dalla vittoria al Grande Fratello