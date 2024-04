video suggerito

Giuseppe Garibaldi chiude con Anita Olivieri: “Al GF avrei dovuto proteggere Beatrice Luzzi, non lei” Amicizia al capolinea per Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi dopo il Grande Fratello. Il calabrese con una story ha rinnegato il loro rapporto: “Avrei dovuto proteggere e tutelare Beatrice Luzzi”. La replica è stata immediata: “Sapevo che sarebbe finita così. Hype cari amici, finalmente la verità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giuseppe Garibaldi con una Instagram story ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Beatrice Luzzi dopo che lo scorso 13 aprile rivelò: "Ci stiamo sentendo, stiamo cercando di capire se è possibile ricostruire il puzzle". Nel nuovo messaggio social ha ribadito il suo interesse per l'attrice, ma ha rinnegato l'amicizia con Anita Olivieri: "Tutelare il rapporto con lei è stata una sconfitta". Le sue parole hanno scatenato una reazione immediata nella sua ormai ex amica: "Sapevo che sarebbe finita così".

Le parole di Giuseppe Garibaldi

"Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi". Così Giuseppe Garibaldi ha iniziato il lungo messaggio social nel quale si dice colpevole di aver pensato a tutelare l'amicizia con Anita Olivieri, piuttosto che il suo rapporto con la Luzzi.

Tutelare il rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. Ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in malo modo.

L'ex concorrente del GF ha chiarito di non essere spinto da strategia o visibilità, bensì da reali sentimenti: "Nessuna dinamica, niente è per hype o per i follower. Io non lavoro con i social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti".

La replica di Anita Olivieri

La replica di Anita Olivieri è arrivata immediata. "Per me a posto così, poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex con motivazioni assurde. Voglio dire, ora avete tutte le risposte. Io ho le chat dove ci sentivamo quando diceva di no. Paura dei Beabaldi? Tra l'altro gli ho sempre scritto io. Hype cari amici, finalmente la verità" ha scritto l'ex concorrente, delusa dal comportamento del suo compagno di avventura nel reality. Poi ha concluso: "Mi dispiace per gli Anibaldi, ma io lo sapevo già che sarebbe finita così".