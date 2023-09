La vita privata di Beatrice Luzzi: dal matrimonio finito con Alessandro sono nati i due figli Beatrice Luzzi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2023/2024. Attrice diventata nota con il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, è alla sua prima esperienza in un reality show.

Beatrice Luzzi è l’attrice che partecipa all’edizione 2023/2024 del Grande Fratello Vip. Nota al grande pubblico per avere interpretato il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, Luzzi è alla sua prima esperienza in un reality show. Oltre che attrice, Beatrice è una blogger, scrittrice, regista ed è autrice del noto programma Rai L’Eredità.

La misteriosa identità dell’ex marito di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è molto gelosa della sua vita privata e non è solita condividerla sui social network. Di lei sappiamo che è madre di due figli ai quali ha dedicato il libro “Mi è nata una famiglia”. Nel 2011, però, confidava in un’intervista alla rivista Grand Hotel di essere sposata e innamorata: “Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv”. La relazione con il compagno, il cui nome sarebbe Alessandro, sarebbe terminata nel 2019 ma i due avrebbero mantenuto ottimi rapporti.

La carriera di Beatrice Luzzi

Nata a Roma il 14 novembre 1970, Beatrice Luzzi ha 52 anni. Dopo il diploma conseguito presso il Liceo Terenzio Mamiani di Roma, Luzzi si è laureata in Scienze Politiche. Dopo la laurea, Beatrice ha studiato per due anni a Bruxelles e ha lavorato alla Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. Nel frattempo, aveva già cominciato a studiare teatro. Deve la sua popolarità alla partecipazione alla soap opera Vivere nella quale interpretava il ruolo di Eva Bonelli. Diversi altri i ruoli che le sono stati affidati per il piccolo schermo anche grazie alle fiction I Cesaroni e Don Matteo. Premiata per la sua attività professionale, ha vinto due Telegatti: uno per la soap opera Vvivere e un altro per TGRagazzi. Ha inoltre vinto il Premio Giancarlo Siani nel 2000, il Premio Il Paese delle Donne, il Premio Rocco Chinnici nel 201, il Premio Apoxiomeno nel 2016 e il Premio Giuseppe Moscati nel 2017. Non solo la tv nella carriera di Beatrice che, da attrice, ha preso parte ai film Travolti dal destino (2002), L’apocalisse delle scimmie (2005), poi 80 voglia di te (2015) e Dreams, il calore dei sogni (2017).