Beatrice Luzzi riabbraccia i suoi figli: “Mamma ti amiamo, tieni duro, siamo fieri di te” Non mancano sorprese al Grande Fratello 2023, ed è la volta di Beatrice Luzzi. L’attrice riabbraccia i suoi figli, Valentino ed Elia, che la incoraggiano a non arrendersi e a non preoccuparsi per loro.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le sorprese nella Casa del Grande Fratello non mancano e dopo alcuni momenti che hanno visto Beatrice Luzzi al centro di discussioni con gli altri inquilini, è arrivata una sorpresa anche per lei: i suoi figli, Valentino ed Elia, sono andati a confortarla.

Le preoccupazioni per i figli

Sempre fiera e disposta a dire ciò che pensa, Beatrice si è sciolta solo pensando a come i suoi figli avessero reagito nel vedere che in questi giorni la loro mamma è stata attaccata su più fronti e nel confessionale si lascia andare ad un pianto liberatorio:

Sono crollata di fronte al pensiero che i miei figli abbiano visto questa gogna ingiusta. Siccome sanno bene che non sono ipocrita penso che siano molto incazzati, preoccupati e arrabbiati, e non possono fare niente.

Chiamata da Alfonso Signorini in Mistery Room, l'attrice racconta di come abbia cresciuto i suoi figli insieme all'ex marito Alessandro, spesse volte senza l'aiuto di nessuno e confida al conduttore di temere che entrambi possano risentire di quello che sta accadendo nella casa:

Ho dei nonni che sono su a Trieste e i miei che sono anziani e avevano anche altri nipoti, quindi li abbiamo tirati su io e Alessandro, da soli, anche perché non avevamo le possibilità. Questa è la prima volta che ci allontaniamo in maniera così forte, venendo qua metto in discussione anche le loro vite, sono preoccupata. io non dico niente e vengo attaccata e per me è inspiegabile, so che ho un'apparenza distaccata, altezzosa, ma i fatti dovrebbero contare. Abbiamo una complicità totale, sono le mie gambe, sono senza gambe adesso. Andare a scuola e vedere che tua madre viene additata come l'antipatica della situazione non è molto bello da sopportare.

Beatrice Luzzi abbraccia Valentino ed Elia

Una volta rientrata dagli altri concorrenti, Beatrice è chiamata in passerella dove, una volta freezata, viene raggiunta dai suoi ragazzi. Il primo ad entrare è Valentino, il maggiore, che guardando la mamma cerca di tranquillizzarla: "Noi stiamo benissimo a casa stiamo da Dio, te sei bellissima e bravissima. Vediamo la nostra mamma ogni giorno, la tv è sempre accesa e siamo fierissimi di te, continua così tieni duro, ti prego". arriva anche il più piccolo, Elia che le dice: "Non ti devi preoccupare per noi, papà è fiero di te, non devi essere triste. Tutti ti amano, tutti".

L'attrice viene liberata dal blocco e corre ad abbracciare i suoi figli, abbandonandosi ad un pianto, Valentino quindi risponde alle domande di Signorini su come viene percepita dagli altri concorrenti e dice: "Mia mamma può sembrare antipatica, ma invece è empatica, è molto presente" a lui si aggiunge anche Elia: "Molti in casa l'hanno definita ipocrita, ma non è così, anzi, alcune volte è anche troppo diretta". I tre si abbracciano, poi, un'ultima volta prima di salutarsi.