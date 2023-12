Chi è Federico Massaro, il nuovo concorrente del Grande Fratello Federico Massaro è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. Modello di punta di Dolce&Gabbana, è nato a Milano e vive a Seoul. Conosciamolo meglio.

A cura di Gaia Martino

Federico Massaro è il nuovo concorrente scelto da Alfonso Signorini per l'edizione in corso del Grande Fratello. Modello di punta di Dolce&Gabbana, è nato a Milano ma vive a Seoul. La sua età non è stata resa pubblica. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata grazie ad un incontro con Ewa Ades, direttrice di Ewa Talents Management, avvenuto per strada. Nella puntata del reality del 4 dicembre farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Chi è Federico Massaro, il modello al Grande Fratello

Federico Massaro, di età sconosciuta, è nato a Milano e vive a Seoul. Modello di punta del noto brand di abbigliamento Dolce & Gabbana, ha posato e sfilato per tante altre marche di lusso. Il suo profilo Instagram (il cui nome è fredrikmassa) conta circa 140 mila followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana. Non mancano i suoi racconti sulla vita in Corea del Sud e la sua passione per i fumetti e i manga. Federico Massaro è anche un appassionato di sport: pratica, infatti, basket, Judo, Jiu-jitsu, Kendo, Canioning, Sub, Vela, Windsurf e arti marziali.

Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda grazie ad un incontro con Ewa Ades, Fondatrice e direttrice della Ewa Talents Management, agenzia di Milano, avvenuto per strada: "Mi fermò e mi disse hey tu! Lo vorresti un lavoro? Penso che spaccheresti…”. Io risposi che guarda caso quel pomeriggio ero uscito in cerca di un lavoro, ma quando mi disse che si trattava di moda io le risposi che non ero interessato. Da quel giorno ne parlammo innumerevoli volte, fino a quando dopo 3 mesi mi decisi a provare. Nessuno si poteva immaginare che questo lavoro funzionasse a tal punto" ha lui stesso raccontato in un'intervista per ManInTown.com.

La vita privata di Federico Massaro

Estremamente riservato, non ci sono informazioni riguardo la sua vita privata. Non si sa, dunque, se Federico Massaro entrerà nella casa del Grande Fratello da single. Su Instagram, diverse settimane fa, in un box domande ha affrontato alcuni temi sull'amore: "Ho perdonato un tradimento e la persona che ho tradito ha perdonato me. Quella persona è cambiata, io sono cambiato. Ma le cose non sono tornate come prima".